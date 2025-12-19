George Clooney es un actor respetable con dos Premios de la Academia y la reputación de ser el protagonista más afable de Hollywood, pero en casa es simplemente papá. El actor de 64 años compartió cómo sus gemelos de ocho años, Alexander y Ella, han desarrollado un sofisticado método de rebeldía: la barrera del idioma.

Según la estrella de Jay Kelly, sus hijos con su esposa Amal Clooney, hablan francés e italiano con fluidez, algo que él nunca se molestó en aprender. Así que ahora está sufriendo las consecuencias, ya que los jóvenes han logrado revolucionar la dinámica de poder en el hogar.

George Clooney y la barrera del idioma

George Clooney apareció en The Capital Evening Show con Jimmy Hill el martes y compartió la hilarante realidad de criar hijos multilingües. George y Amal permitieron que sus hijos dominaran el italiano y el francés, pero él no se tomó el tiempo de aprender ninguno de los idiomas. Ahora, según se informa, los gemelos lo están usando en su contra burlándose brutalmente de él en italiano.

"Me quedo ahí sentado como un idiota", bromeó Clooney al recordar la vez que Ella y Alexander se burlaron brutalmente de él con palabras que no pudo comprender. Según Clooney, todos los que estaban con ellos en ese momento hablaban francés con fluidez, y él ni siquiera entendía inglés, así que sabía que ya estaba en problemas.

"Se burlaron de mí delante de mí, y los miré y les pregunté: '¿Qué dijiste?' y '¿De qué estás hablando?'", compartió Clooney. "Y mi esposa lo entiende, y el resto de la familia lo entiende, y yo me quedé ahí sentado como un idiota".

El presentador le preguntó en broma a Clooney si lo estaban "acosando" y el padre famoso respondió preguntándole si tenía hijos. Hill dijo que no tenía hijos y Clooney respondió con una ocurrencia hilarante: "Cuando tengas hijos, verás que son pequeños, pero son malvados. Son unos podridos hasta la médula", antes de advertir: "Y pueden destrozarte".

El terrible error de George y Amal

No es la primera vez que Clooney parece insinuar que se arrepiente de haber enseñado a sus hijos un idioma que no hablan. En una entrevista de 2022 con CBS Mornings , compartió que fue un "terrible error" que él y su esposa aceptaran enseñar italiano a Ella y Alexander.

"Hemos cometido un terrible error", compartió Clooney. "Les enseñamos italiano, pero no lo hablamos. Así que les hemos dado un lenguaje con el que pueden hacernos daño".

Amal coincidió con su esposo. Sin embargo, es posible que el abogado de derechos humanos haya estudiado el idioma, ya que en una entrevista reciente con Clooney, tres años después, este dijo que su "esposa entiende" y que solo él no podía entender a los gemelos cuando hablaban italiano.

Amal and George Clooney are celebrating their eighth wedding anniversary.



They told @GayleKing about the letters George wrote to Amal in the early days of their relationship, their son’s pranking skills and the one thing they’ve never done. pic.twitter.com/61NuGzPuJJ — CBS Mornings (@CBSMornings) September 28, 2022

De protagonista a paternidad

Casarse con Amal y formar una familia con ella ha cambiado significativamente la perspectiva de Clooney sobre su carrera y su imagen pública. Se ha vuelto cada vez más franco sobre cómo la paternidad ha transformado sus prioridades diarias, optando a menudo por distanciarse de grandes proyectos cinematográficos para estar presente en los momentos clave de sus hijos.

La estrella de "Los Lobos" ya tenía 56 años cuando él y Amal dieron la bienvenida a sus gemelos. Por aquel entonces, Clooney ya había consolidado su carrera y reputación en Hollywood, así que ahora le resulta fácil rechazar proyectos y priorizar su vida familiar.

"Pero mira, para mí es más fácil. Tuve hijos muy tarde y así pude pasar más tiempo con ellos. ¿Pero cuando eres joven? Eso es difícil", explicó, señalando que el momento era perfecto para él.

Aunque trabaja menos, Clooney disfruta de las tareas cotidianas de la crianza, como llevar a los gemelos al colegio. Además de ser un buen padre, Clooney se ha impuesto una "regla matrimonial". El actor anunció que ya no besará en pantalla en sus películas, ya que planea seguir los pasos del ícono estadounidense Paul Newman, conocido por su labor benéfica y cinematográfica.

"He estado tratando de seguir el camino de Paul Newman: 'Está bien, ya no voy a besar a ninguna chica'", dijo Clooney al Daily Mail.