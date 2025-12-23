Hugh Jackman ha sido presentado en un impactante primer vistazo como un Robin Hood canoso y envejecido, con un aspecto casi irreconocible como el legendario forajido al final de su vida. El actor, de 56 años, protagoniza La Muerte de Robin Hood, una oscura reinvención del ícono del folclore inglés de A24, cuyo estreno está previsto para 2026.

Las imágenes recién publicadas muestran a Jackman con una melena canosa y descuidada, una barba espesa y un rostro curtido por el tiempo, marcado por cicatrices y arrepentimiento, muy distinto de los héroes apuestos que el público ha visto antes. Este Robin Hood no es un romántico audaz, sino un hombre que se enfrenta a su violento pasado.

En declaraciones a Entertainment Weekly , Jackman afirma que el papel lo atrajo por su carga emocional y realismo. Explicó que esta versión de Robin Hood se presenta como un hombre real, marcado por el dolor, el amor y las decisiones difíciles, en lugar de un héroe popular impecable.

Agregó que la historia examina cómo el poder puede usarse para el bien o para el mal, y qué costo tiene para quien lo ejerce.

Una visión más oscura de Michael Sarnoski

La película está escrita y dirigida por Michael Sarnoski, el cineasta detrás de Pig y A Quiet Place: Day One . Pasó el último año filmando en Irlanda del Norte, utilizando sus paisajes sombríos y accidentados para reflejar el duro mundo de su historia.

Sarnoski ha descrito la película como una exploración del mito frente a la realidad. Si bien muchos conocen a Robin Hood como el noble ladrón que robaba a los ricos para dárselo a los pobres, esta versión cuestiona esa narrativa simple.

El director insinúa que Robin fue una vez un forajido asesino que hizo cosas terribles y vivió lo suficiente para verse convertido en un héroe por el folclore.

Un mundo brutal de barro y sangre

Aunque la película no es una superproducción de acción tradicional, Sarnoski afirma que probablemente será más intensa de lo que el público espera. Compara su violencia con la de una película de guerra, describiendo el combate medieval como brutal y feo en lugar de elegante.

Según se informa, las escenas de lucha muestran a los personajes luchando en el barro, el frío y el caos, intentando sobrevivir en lugar de realizar elegantes duelos con espadas. La película se rodó en condiciones gélidas y lluviosas en las áridas montañas de Irlanda del Norte, lo que contribuyó al crudo realismo de la producción.

Bill Skarsgård como un aliado fracturado

Bill Skarsgård protagoniza junto a Jackman una versión de Little John. En esta versión, Robin Hood lideró un pequeño ejército de jóvenes luchadores, actuando como mentor del personaje de Skarsgård.

Años después, los dos hombres se cruzan de nuevo, con visiones muy diferentes de sus vidas. Su historia compartida y sus tensiones sin resolver forman un hilo conductor emocional clave en la historia, y ambos se ven obligados a afrontar las consecuencias de sus acciones pasadas.

El misterioso papel de Jodie Comer

Jodie Comer también aparece en la película, aunque su personaje permanece en gran parte en secreto. Sarnoski ha confirmado que no es Maid Marian, sino que la describe como alguien que le presenta a Robin Hood otra faceta de la vida.

Las escenas de Comer se filmaron en la espectacular costa norte de Irlanda del Norte, donde su llamativo traje azul contrasta con el mundo gris y crudo que rodea a Jackman y Skarsgård. Se dice que la relación entre su personaje y Robin aporta sensibilidad y profundidad emocional a la película.

La Muerte de Robin Hood se rodó en película de 35 mm, una novedad para Sarnoski, y el director cree que esto añadió un sentido de urgencia y autenticidad a la producción. Con su enfoque en la brutalidad, el mito y la identidad, la película promete una visión audaz e inquietante de una de las leyendas más perdurables de Gran Bretaña cuando llegue a los cines en 2026.