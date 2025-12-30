Las autoridades de Texas dicen que la desaparición de Camila Mendoza Olmos , una joven de 19 años que desapareció en la víspera de Navidad , se ha convertido en un caso de peligro inminente , lo que ha desencadenado una búsqueda ampliada que involucra a agencias estatales y federales.

Camila fue vista por última vez alrededor de las 7:00 a. m. del 24 de diciembre frente a la casa de su familia, en el noroeste de San Antonio , según la Oficina del Sheriff del Condado de Bexar . Un video de vigilancia la muestra cerca de su vehículo, que posteriormente fue encontrado estacionado afuera de la casa. Los investigadores creen que abandonó el lugar a pie , un detalle que ha aumentado la preocupación por su seguridad.

El sheriff Javier Salazar afirmó que los investigadores están atendiendo el caso con urgencia, advirtiendo que Camila podría estar en riesgo. Las autoridades no han identificado públicamente a ningún sospechoso, pero han enfatizado que su desaparición no parece ser algo rutinario y que se siguen investigando todos los escenarios posibles.

Nuevo vídeo añade urgencia a la búsqueda

En los últimos días, las autoridades publicaron imágenes de una cámara de tablero que podrían mostrar a Camila caminando sola por Wildhorse Parkway poco después de ser vista por última vez en su casa. La figura en el video parece llevar ropa similar a la que se sabe que llevaba Camila esa mañana. Los investigadores piden a cualquier persona que haya transitado por la zona a esa hora que revise las imágenes de su propia cámara.

Las autoridades afirman que Camila dejó su celular y su iPad , un gesto inusual que ha aumentado los temores de que no tuviera intención de desaparecer. Según los investigadores, solo podría llevar consigo las llaves de su auto y su identificación.

Los familiares describen a Camila como una persona cercana a su familia y afirman que su desaparición es completamente inusual. Sus familiares han viajado de California a Texas para ayudar en la búsqueda, distribuyendo volantes e instando al público a proporcionar cualquier información.

Su padre ha pedido ayuda públicamente, afirmando que la familia cree que Camila nunca se iría sin avisarle a alguien. Sus seres queridos dicen que tenía planes para las fiestas y no dio señales de tener intención de escaparse.

Agencias federales se suman al caso

Debido a la clasificación de "peligro inminente", la búsqueda ahora involucra a múltiples agencias, incluido el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional , mientras las autoridades exploran si Camila podría haber sido recogida por alguien o transportada fuera del área inmediata.

Los investigadores no han descartado ninguna posibilidad, como secuestro, trata de personas o una emergencia médica o de salud mental. Las autoridades enfatizan que la especulación en línea puede ser perjudicial e instan al público a confiar en información verificada.

Las autoridades policiales afirman que los primeros días tras una desaparición son cruciales. La falta de actividad digital, la madrugada y el hecho de que Camila fuera vista sola por última vez contribuyeron a la decisión de tratar el caso como una situación de riesgo vital.

Las autoridades continúan recorriendo los barrios, revisando las grabaciones de vigilancia y dando seguimiento a las pistas del público. Voluntarios también se han unido a las búsquedas organizadas en zonas cercanas.

Se insta a cualquier persona que tenga información sobre Camila Mendoza Olmos, o que la haya visto en la madrugada del 24 de diciembre , a que se comunique de inmediato con la Oficina del Sheriff del Condado de Bexar . Las autoridades afirman que incluso los detalles más pequeños podrían ser cruciales.