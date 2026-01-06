El próximo álbum de Kanye West, Bully, está ganando mucha popularidad incluso antes de su lanzamiento, con casi medio millón de copias guardadas en Spotify. Tras un viaje accidentado, lleno de retrasos y controversias, el rapero tenía previsto lanzarlo en 2024, pero nunca llegó.

Sin embargo, los fans se muestran optimistas esta vez: según la última lista Global Top Countdown, el proyecto de West se sitúa como el cuarto álbum con más preguardados en la plataforma, solo por detrás de Piss In The Wind de Joji, The Mountain de Gorillaz y la banda sonora de Cumbres Borrascosas de Charli XCX. El total, según Kurrco, asciende a 477.200 preguardados.

Ye's 'BULLY' already has close to 500K pre-saves on Spotify 👀 pic.twitter.com/7MzdxEsLB3 — Kurrco (@Kurrco) January 5, 2026

Fecha de lanzamiento y detalles de la lista de canciones

Para aquellos que esperan confirmación, el álbum está programado para lanzarse el 30 de enero, según un correo electrónico enviado a los clientes que reservaron copias físicas a través de bully.yeezy.com.

El mensaje también incluía una nota que permitía a los fanáticos cancelar pedidos si así lo deseaban: "HÁGANOS SABER SI DESEAN CANCELAR SU PEDIDO Y NOSOTROS LO MANEJAREMOS".

Aunque algunos interpretaron la frase como una medida de precaución, otros la vieron con escepticismo dado el historial de lanzamientos pospuestos de West.

El álbum incluirá 13 temas divididos en dos caras. La primera incluye "PREACHER MAN", "BEAUTY AND THE BEAST", "LAST BREATH", "WHITE LINES", "I CAN'T WAIT", "BULLY" y "ALL THE LOVE". La segunda se completa con "THIS ONE HERE", "HIGHS AND LOWS", "MISSION CONTROL", "CIRCLES", "DAMN" y "LOSING YOUR MIND".

NEW BULLY TRACKLIST FROM THE YEEZY WEBSITE



SIDE 1 -



PREACHER MAN

BEAUTY AND THE BEAST

LAST BREATH

WHITE LINES

I CAN'T WAIT

BULLY

ALL THE LOVE



SIDE 2 -



THIS ONE HERE

HIGHS AND LOWS

MISSION CONTROL

CIRCLES

DAMN

LOSING YOUR MIND pic.twitter.com/oaO1Hxxs5v — yeunrlsd (@yeunrlsd) January 3, 2026

Sin participación de IA en 'Bully'

Ante las especulaciones sobre la posible incorporación de elementos generados por IA en el álbum, varias fuentes cercanas a West han confirmado que ninguna de las canciones utilizará inteligencia artificial. Pete Jideonwo, ejecutivo musical afiliado a West, compartió capturas de pantalla que indican que el proyecto sería producido íntegramente por humanos.

There is no AI on BULLY according to Peter Jideonwo (Ye's current manager) pic.twitter.com/YyiE2lT8CY — yeunrlsd (@yeunrlsd) January 3, 2026

El equipo de West abordó el asunto tras reiteradas conversaciones en línea. "En cuanto a Bully , no se aplicará IA a las pistas", declaró Jideonwo en las imágenes difundidas.

El punto de vista del rapero sobre la IA está en línea con la preocupación que poco a poco se está volviendo cada vez más frecuente en la industria de la música.

Según la plataforma de streaming Deezer, a finales de 2024, aproximadamente el 10 % de las subidas diarias eran pistas generadas por IA. Artistas como Elton John, Dua Lipa y Florence Welch han estado reclamando más derechos para la música creada por humanos.

"Las personas que trabajan en el sector musical probablemente perderán una cuarta parte de sus ingresos debido a la IA en los próximos cuatro años", advirtió un estudio del año pasado.

Contexto polémico y atención pública

El próximo álbum de West también es tema de conversación debido a las constantes controversias públicas personales del rapero.

En los últimos años, ha sido duramente criticado por hacer comentarios antisemitas en sus publicaciones en las redes sociales y por la creación de productos ofensivos, lo que finalmente lo llevó a ser expulsado de X e Instagram, y provocó que su tienda Shopify cesara sus operaciones.