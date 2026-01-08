Lava Tech presentó una versión futurista y peculiar del consumo de música en el CES 2026: el Lollipop Star. Esta chupeta lleva las canciones directamente a tus oídos mediante tecnología de conducción ósea.

En lugar de transmitirse a través de auriculares tradicionales, este bocadillo comestible transmite el sonido desde la boca hasta el oído interno, creando una experiencia auditiva divertida y multisensorial.

Manos a la obra con la estrella de Lollipop

Según Alison DeNisco Rayome de ZDNet, tuvo la oportunidad de probar la Lollipop Star en persona. Para reproducir música, los usuarios colocan la piruleta en la parte posterior de la boca y la muerden suavemente con las muelas. Comentó que el sonido es sutil, incluso con tapones para los oídos, pero inconfundiblemente audible.

A pesar del bajo volumen, el stand atrajo una atención constante, demostrando que la novedad por sí sola puede cautivar a los asistentes al CES 2026 .

El sabor se encuentra con el artista

Lollipop Star se lanza con tres sabores distintos, cada uno combinado con un artista destacado:

Paraíso Azul – "Un día hermoso" de Akon

Melocotón blanco y fresa – "Munch, Baddie Baddie, Big Guy" de Ice Spice

Sal marina de lima – "Mount Pleasant" de Armani White

Si buscas una experiencia multisensorial, estas combinaciones de artistas del sabor son imprescindibles.

Preguntas sobre diversión y sostenibilidad de los productos de un solo uso

Aunque imaginativa, la Lollipop Star es de un solo uso, lo que genera preocupación ambiental. A diferencia de los auriculares reutilizables, cada piruleta genera residuos con cada mordida.

Lava Tech aún no ha anunciado versiones reutilizables o ecológicas, lo que deja la sostenibilidad como un desafío potencial para el futuro del producto.

Al momento de escribir esto, el Lollipop Star tendrá un precio de $8.99 cada uno, disponible directamente en el sitio web oficial de Lollipop Star. Si bien no está diseñado para escuchar música durante mucho tiempo, es un regalo único, un detalle de fiesta o una novedad del CES para los amantes de la música y la tecnología.

