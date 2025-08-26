El atribulado boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. reapareció en un gimnasio de boxeo en México, menos de 48 horas después de recuperar su libertad y amplia movilidad por el territorio mexicano.

La presencia del hijo del legendario boxeador mexicano Julio César Chávez fue registrada por las cámaras del Coliseo Boxing Club by Gallo Estrada, en la ciudad mexicana de Hermosillo, en el estado de Sonora, donde estuvo entrenando.

Según las imágenes publicadas en las redes sociales del local, el boxeador llevaba una camiseta negra, unos pantalones deportivos azules largos y botas de boxeo color arena. Aunque se veía más delgado que durante su fatídico encuentro con Jake Paul, su expresión transmitía dedicación y el compromiso con recuperar físicamente esos casi dos meses que pasó preso.

Y es que justamente el 3 de julio de 2025, pocos días después de ser derrotado por Paul en el ring, Chávez Jr. fue arrestado en su casa por las fuerzas del servicio de inmigración de Estados Unidos, mejor conocido como ICE.

Después de mes y medio en las instalaciones de ICE en Texas, el boxeador mexicano fue deportado y entregado a las autoridades mexicanas, que lo recluyeron en el centro penitenciario CEFERESO 11, en Sonora.

No fue hasta el fin de semana del 24 y 25 de agosto que fue excarcelado, aunque aún afronta un proceso en México por tráfico de armas y delincuencia organizada, por su supuesta relación con el Cartel de Sinaloa. Según se conoció su madre y su tía lo recibieron a la salida del penal.

El atleta mexicano sigue ahora su proceso en libertad, gracias a la decisión del juez Enrique Hernández Miranda. Su próxima cita con la justicia es el lunes 24 de noviembre.

Los cargos provienen de una investigación realizada por la Fiscalía mexicana al Cartel de Sinaloa, que comenzó en 2019. En 2023, salieron autos de detención contra una veintena de personas, entre las que estaban el boxeador y Ovidio "El Ratón" Guzmán, el hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Chávez Junior, o El Junior, como también se le conoce, estaba desde entonces en Estados Unidos, donde tenía residencia gracias a su matrimonio con Frida Muñoz, quien es ciudadana estadounidense. Sin embargo, fue detenido por ICE por considerar que mintió en el proceso de inmigración, ya que aseguró que no tenía problemas legales en México.