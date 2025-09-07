La moda en los MTV Video Music Awards (VMAs) es conocida por ser ecléctica e inesperada y la edición de 2025 no fue la excepción. Muchos de los artistas que desfilaron por la alfombra roja en la UBS Arena de Elmont, Nueva York, sorprendieron por sus increíbles looks, otros por lo increíblemente desatinados para el evento, o por poco favorecedores.

Entre las mujeres que más sorprendieron por sus desaciertos en la alfombra se destaca la artista urbana estadounidense Doja Cat, cuya canción Born Again, con Lisa de BLACKPINK estaba entre las nominadas.

Tampoco convenció la modelo y creadora de contenido Eva Marisol Gutowski.

Aunque últimamente los hombres se han destacado por llevar atuendos espectaculares, en el caso de los VMAs de 2025, algunos no solo no hicieron esfuerzo alguno, sino que parecieron llegar decididos a llamar la atención por mal.

El creador de contenido MrBeast sorprendió con un sencillo traje negro que obviamente no fue ajustado para su cuerpo, y una camisa blanca mal planchada.

Entre los que desfilaron por la alfombra como salidos del gimnasio, o como si fueran a desayunar con los amigos, estuvo el exatleta Colin Kaepernick, quien estuvo acompañado por su esposa Nessa, quien sí se veía hermosa.

Marko Monroe, el diseñador de ropa para los muñecos labubu, apareció con una camisa con un diseño muy sexual, al que dio un toque de ternura, llevando su propio labubu con un traje plateado.