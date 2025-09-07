Los miembros del elenco original del exitoso reality show de MTV Jersey Shore llevaron la celebración del 15.° aniversario de la icónica serie de televisión a los MTV Video Music Awards (VMA) de 2025.

Los fans se deleitaron al ver al elenco reunido en la alfombra roja de los VMAs de este año, y algunos asistieron con sus parejas. The Situation asistió con su esposa, Lauren Sorrentino, y Pauly D con su novia, Nikki Hall.

La temporada original de Jersey Shore se estrenó el 3 de diciembre de 2009 y finalizó casi exactamente tres años después, el 20 de diciembre de 2012. La serie, creada por SallyAnn Salsano, seguía a ocho compañeros de piso en una casa de vacaciones en Seaside Heights, Nueva Jersey.

El programa se convirtió casi instantáneamente en un fenómeno de la cultura pop y colocó a MTV a la vanguardia del floreciente mercado de los realities. El programa allanó el camino para el éxito de otros realities del canal, como "Catfish" y "Teen Mom". La serie también generó controversia por su representación del estado de Nueva Jersey y sus numerosos italoamericanos, e incluso recibió críticas del entonces gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie.

15 years ago, JWoww had a physical fight with Sammi in 'Jersey Shore' pic.twitter.com/IfCd89vTZF — Culture (@notgwendalupe) September 7, 2025

Los miembros más icónicos del elenco de la serie, como Nicole "Snooki" Polizzi, Paul "DJ Pauly D" DelVecchio, Mike "The Situation" Sorrentino y Jennifer "JWoww" Farley, saltaron al estrellato. Pronto surgieron series derivadas de la serie original, como "Snooki & JWoww" y "The Pauly D Project".

En 2017, se emitió un especial único con la reunión de todo el elenco en MTV, antes de que se estrenara en 2018 un reestreno de la serie titulado "Jersey Shore: Vacaciones en Familia", que continúa hasta la fecha. El elenco celebró el 15.º aniversario de la serie original en el estreno de la octava temporada de "Vacaciones en Familia" en mayo.

"Lo vemos. Es gracioso", dijo The Situation a E! en la alfombra roja. "Nos encanta la serie. No sé si tiene flashbacks, el de cuando empecé, pero vemos la nueva".