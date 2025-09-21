Martin Scorsese se ha comprometido oficialmente a dirigir su próxima película , "What Happens at Night", protagonizada por los ganadores del Oscar Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence.

El proyecto representa un alejamiento de las recientes epopeyas policiales de Scorsese, adaptando la inquietante novela de fantasmas de 2020 de Peter Cameron en lo que promete ser un thriller psicológico que recuerda a la película del director de 2010, "Shutter Island".

Apple Original Films está negociando la financiación y producción de la adaptación junto con Studiocanal, que adquirió los derechos de la aclamada novela de Cameron en 2023. El guion ha sido escrito por Patrick Marber, conocido por su trabajo en "Closer" y "Notes on a Scandal". La producción tiene previsto comenzar en enero de 2026, lo que marca el regreso de Scorsese a la dirección tras finalizar "Killers of the Flower Moon" en octubre de 2021.

La historia sigue a una pareja estadounidense anónima que viaja a un remoto pueblo europeo nevado para adoptar un bebé. La esposa, que lucha contra el cáncer, se encuentra extremadamente débil tras el viaje, mientras que su esposo teme que su enfermedad impida la adopción.

Se registran en el enorme y casi desierto Borgarfjaroasysla Grand Imperial Hotel, donde conocen a un misterioso elenco de personajes, entre los que se incluye una extravagante cantante, un hombre de negocios corrupto y un enigmático curandero.

Nada es lo que parece en este mundo extraño y congelado. Mientras la pareja lucha por recuperar a su bebé, comienzan a perder la comprensión de sí mismos, de su matrimonio y de la realidad misma. La narrativa explora temas como el amor, la muerte y la incompetencia humana, manteniendo una atmósfera inquietante y onírica que ha sido comparada con "El Resplandor" y "Twin Peaks".

Esta es la séptima colaboración entre Scorsese y DiCaprio, tras sus colaboraciones en "Gangs of New York", "El aviador", "Infiltrados", "Shutter Island", "El lobo de Wall Street" y "Killers of the Flower Moon". Para Lawrence, esta es la primera vez que Scorsese la dirige, aunque ya produjo su próxima película, "Die My Love". DiCaprio y Lawrence ya trabajaron juntos en el drama satírico de Adam McKay de 2021, "Don't Look Up".

El proyecto reúne a Scorsese con Apple Original Films tras su exitosa colaboración en "Killers of the Flower Moon", que obtuvo 10 nominaciones al Óscar, incluyendo Mejor Película. Con tres nominaciones al Óscar y un guion adaptado de la novela de Cameron, aclamada por la crítica, "What Happens at Night" se posiciona como una entrada significativa en la filmografía de Scorsese y una notable incursión en el terreno de la psicología sobrenatural para el legendario director.