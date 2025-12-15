La primera entrega de premios de TikTok en Estados Unidos se celebrará el 18 de diciembre; KATSEYE y Bretman Rock figuran entre los nominados.
La gala de premios de TikTok se puede retransmitir en directo a través de la aplicación.
TikTok ha anunciado que celebrará su primera gala de premios en Estados Unidos el 18 de diciembre.
La gala de premios, que se transmitirá en directo por la aplicación TikTok, tendrá lugar en el Hollywood Palladium de Los Ángeles. El espectáculo comenzará a las 21:00 (hora del este).
Tubi retransmitirá el evento al día siguiente para aquellos que no puedan verlo en directo.
Gala de premios de TikTok en Estados Unidos
Según un informe de Engadget , los usuarios podrán votar por los nominados a partir del 18 de noviembre. Se habilitará un portal de votación en la aplicación para los usuarios que deseen votar.
Las categorías y los nominados, según informa Billboard , son los siguientes:
Creador del año
- Adam Waheed
- alixearle - Alix Earle
- brookemonk_ - Brooke Monk
- keith_lee125 - Keith Lee
- Kristy Sarah - Kristy Scott
Vídeo del año
- bretmanrock - Bretman Sacayanan
- chrisandfinck - Chris Finck
- ronclark__ - Ron Clark
- taylortiminskas - Taylor Timinskas
- turkuazkitchen - Betül Tunç
Estrella emergente del año
- calebsaysthings - Caleb Hearon
- drewkey5000 - Keenan y Andrew Iwinski
- encontrar a Jeremiah - Jeremiah Brown
- soyeddynieblas - Eddy Nieblas
- esa chica de Sídney - Robinson
Artista Revelación del Año
- Alex Warren - Alex Warren
- katseyeworld - KATSEYE
- Laufey - Laufey
- ravynlenae - Ravyn Lenae
- sombr - sombr
Narrador del año
- jordan_the_stallion8 - Jordan Howlett
- katievanslyke - Katie Van Slyke
- logagm - Logan Moffitt
- thelawntools - Jordan Netzel
- tinekeyounger - Tineke "Tini" más joven
Premio TikTok para el Bien
- Alexis Nikole Nelson
- ciberseguridadgirl - Caitlin Sarian
- samueljhyun - Sam Hyun
- thepsychdoctormd - Sasha Hamdani
- Hermanos de San Valentín - Patrick Ramírez
Premio "Mi programa está al aire" [Cine y televisión]
- cvnela - Monserrat Gutiérrez
- dayanechrissel - Dayane Espinoza
- chico con cámara de cine - Reece Feldman
- justthenobodys - Ryan Omoto
- superhéroes - Matt Ramos
Jugador Más Valioso del Año [Deportes]
- brittany1wilson - Brittany Wilson- Isenhour
- mariahcrose - Mariah Rose
- mkiatipis - Matt Kiatipis
- moalifc - Mohammad Ali Heydarpour
- daniel_buyeske - Daniel Buyeske
Premio Okay Slay [Moda/Belleza]
- missdarcei - Darcei Giles
- glamzilla - Stephanie Santana
- katiefanggg - Katie Fang
- Meredith Duxbury - Meredith Duxbury
- wisdm8 - Sabiduría Kaye
Premio añadido inmediatamente al carrito
- boise_brooke - Brooke Sobol
- giniglow - Gini Vasquez
- itsmekelsc - Kelsey Martínez
- mente de la ropa
- lexirosenstein - Lexi Rosenstein
Creador del año de CapCut
- todo eso es ella
- liahyoo - Liah Yoo
- Paige Piskin - Paige Piskin
- reseda
- el club de creativos sociales
Creador de TikTok Live del año
- eliesparzaa - Elizabeth Esparza
- ezeexnatalie - Ezee x Natalie
- jonathantilkin - Jonathan Tilkin
- Jourdanblue - Jourdan Blue
- Kiralise - Kira Magoon
Creador de contenido educativo del año
- Estudios de la familia - Leah Barlow
- alexisanddean - Alexis y Dean Indot
- astro_alexandra - Alexandra Doten
- lawbymike - Mike Mandell
- especímenes animales extraños - Charlie Engelman
¿Es como cualquier otra entrega de premios?
Como señaló Engadget en su informe, los TikTok Awards tienen todos los ingredientes de una glamurosa gala de premios.
Habrá alfombra roja, actuaciones en directo y público presente que presenciará el anuncio de los ganadores.
