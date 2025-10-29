La ex primera dama Michelle Obama ha hablado abiertamente sobre su relación con el expresidente Barack Obama, compartiendo detalles sobre su largo matrimonio, las críticas que recibieron en la Casa Blanca y sus esfuerzos por mantener viva su relación.

En una reciente entrevista con la revista People, Michelle habló sobre los rumores que circulaban acerca de su matrimonio y su vida después de la presidencia. "Cuando los Obama vivían en la Casa Blanca, la pareja recibió algunas críticas sobre su apariencia y su forma de vestir, pero las ignoraron con facilidad", dijo.

"Lo tomé como lo que era: pura hipocresía", dijo Michelle. "Podía encontrar fotos de Jackie O en un segundo y ver a este ícono de la moda con vestidos sin mangas como primera dama. Así que llega un punto en que piensas: 'Ah, esto es política. Si no puedes vencerlos, haz que todos les teman'. Ese era el lema. Si no era la ropa, era 'ese choque de puños terrorista'. Era cada palabra que decíamos".

También recordó el revuelo mediático que se armó con el ahora famoso traje color khaki de Barack Obama. "Cuando lo llevaba puesto, pensé: '¡Ay, Dios mío, qué guapo estás!'", dijo entre risas. "Luego pensé: '¡Vaya, te criticaron por eso! Bienvenido a mi mundo'. Eso fue hacia el final de su presidencia, así que ya estábamos acostumbrados a todos los escándalos que la gente nos atribuía".

Recordando su matrimonio, Michelle explicó cómo disfrutaban de tiempo de calidad juntos, según informó Stylecaster. "Llevamos 32, 33 años casados... Siempre se me olvida. Lo siento, cariño", bromeó. "Cuando ambos queremos tener una cita romántica, estamos en casa. No nos arreglamos. Simplemente cenamos algo rico, con velas encendidas, música y charlamos".

Dijo que suelen evitar hablar antes de sus citas para preservar la intimidad de la velada. "No hablamos en todo el día, porque estamos juntos en casa todo el día", afirmó Michelle. "Así que cuando vamos a tener una noche realmente especial, es como: "No me hables. Guárdalo para la cena"".

Según Yahoo Entertainment, la escritora de Becoming también se derrumbó al hablar sobre los rumores que circulaban sobre su matrimonio tras no asistir a la investidura de Donald Trump en 2017. "La gente no podía creer que dijera que no por otra razón; asumían que mi matrimonio se estaba desmoronando", declaró.

En una entrevista con Rachel Martin en el programa Wild Card de NPR, Michelle añadió: "Es como decir: 'Vale, no publicamos en Instagram cada minuto de nuestras vidas. Tenemos 60 años. ¡Tenemos 60 años, gente! Simplemente no vais a saber lo que hacemos cada minuto del día'".