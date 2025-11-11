MIAMI - "No vean los TikToks, escuchen el disco", dice Pablo Alborán muerto de la risa después de dos horas de entrevistas en las que no solo se le ha preguntado por su nuevo álbum KM0 y su debut como actor en la segunda temporada de Respira en Netflix, sino en sus talentos como creador de contenido y hasta bailarín en las redes sociales.

El artista español sacó hace pocos días su séptimo disco, uno que tiene varias misiones, entre ellas y probablemente la más importante: promover las donaciones de médula ósea. Por eso la foto principal lo tiene vestido de rojo y blanco: la sangre y el hueso. También tiene las canciones más vulnerables de este artista español que suele poner el alma en su música y la vida en su garganta.

Pero además, es una especie de diario sobre los dos años anteriores de su vida. "El disco entero ha sido como un sube y baja", me contó en una entrevista en la sede de Warner Music Latin en Miami. "Tiene una canción, se llama 'Me quedo', otra que dice 'Vámonos de aquí'. Tiene canciones que que son muy profundas y otras que no, donde maldigo el drama por completo y digo oye, 'ya está bien de tener que arruinarnos la vida constantemente porque haya un desamor'. No puede ser, es una mierda, pero el desamor también puede hacerte ver las cosas de otra manera".

"En fin, es un álbum que tiene todos esos procesos y que musicalmente se traduce también en que haya una salsa, un merengue, una bulería profunda, un bolero, una balada, canciones más íntimas, colaboraciones, cada una de un mundo distinto. Y el proceso que más me ha divertido ha sido, por ejemplo, la grabación de secciones de viento en la salsa. Yo nunca había hecho eso, nunca había trabajado en este terreno y fue muy bonito ver el que tú tienes una idea en la cabeza y que estos músicos te ayudan a materializarlos es muy bonito", agregó.

Escucharlo es una experiencia no solo lúdica, sino transformadora, como fue ese tiempo para él, donde hubo el miedo de la despedida final por la crisis de cáncer de una de sus personas más queridas. También despedidas, pero también bienvenidas, que son las que está dando ahora.

Vale mucho la pena acompañar a Pablo Alborán y sus colaboradores en sus KMO, sus kilómetros cero, los oficiales, los de afuera, como sus inicios musicales, esos primeros conciertos, esas primeras canciones, pero también en las de adentro. Esos que cuenta en canciones como Mis 36, KM0, y más.

Pablo Alborán 'Respira'

El sueño artístico de este hijo de Málaga no solo se limita a la música. Durante cuatro años, Alborán se preparó para saltar al campo histrónico durante dos años. Su primer aterrizake fue en la segunda temporada de Respira, la serie española sobre un grupo de médicos, protagonizada por Najwa Nimri, Aitana Sánchez-Gijón, Manu Ríos, Blanca Sánchez y Borja Luna.

El artista habla de su Jon Balanzategui, un cirujano plástico en pleno divorcio que explora sus preferencias sexuales.

"Es la segunda temporada. Me han dado la oportunidad de poder encarnar a este personaje tan maravilloso que tiene tantas historias y un arco emocional brutal, donde he podido prepararme también para poder intentar hacer lo mejor que he podido", indicó. Para él no solo ha sido ver si podía funcionar como actor. "Tienes que dejar que el personaje te posea. Entonces para eso tienes que abandonar completamente. Ha sido un ejercicio muy sano el abandonarme. Ha sido muy divertido", manifestó.

La serie ya está en Netflix y lo muestra en un romance con un practicante de medicina, que debe mantener en secreto mientras termina su divorcio. "Está muy bien tratado, con mucho respeto y hay más romanticismo que sexo", indicó, sobre la escena de cama que protagoniza.

Sin embargo, había otra más intensa que fue cortada y "eso estuvo muy bien", contó tras dar a entender que era más intensa y reveladora.

El resto de la entrevista, también intensa y reveladora, además de divertida y emotiva está aquí: