Tronarse los nudillos es un hábito común que muchas personas practican a lo largo de su vida. A pesar de su frecuencia, persiste la creencia generalizada de que crujirse los nudillos puede provocar artritis o deterioro de la salud articular, específicamente osteoartritis en los dedos. Esta idea, a menudo denominada mito sobre el crujido de nudillos, se ha repetido tantas veces que puede parecer un hecho comprobado.

Sin embargo, comprender las causas reales de la artritis y los mecanismos que rigen la función articular aclara por qué este mito no resiste el análisis científico. Este artículo explora qué sucede cuando crujen los nudillos, las causas reales de la artritis y cómo mantener la salud articular de forma eficaz.

¿Qué ocurre cuando te crujes los nudillos?

Para entender por qué se suele culpar al crujido de nudillos de la artritis, es importante saber qué causa el característico chasquido. Cuando una persona tira o dobla un dedo para crujirse un nudillo, la cápsula articular, una bolsa llena de líquido sinovial que lubrica las articulaciones, se estira rápidamente. Esta expansión repentina disminuye la presión dentro de la articulación, lo que provoca que los gases disueltos, como el dióxido de carbono, escapen del líquido y formen burbujas. Estas burbujas colapsan o revientan, creando el chasquido o crujido que se oye.

Este proceso, llamado cavitación, es un fenómeno fisiológico normal. No daña las estructuras articulares, como el cartílago, el hueso o los ligamentos, durante el crujido típico. Tras el crujido, las burbujas suelen tardar varios minutos en reabsorberse en el líquido sinovial, por lo que no se pueden crujir los nudillos repetidamente sin una breve pausa.

¿Crujirse los nudillos realmente causa artritis?

La creencia de que crujirse los nudillos causa artritis es un mito persistente que carece de evidencia científica creíble; de ahí el término "mito del crujido de nudillos ". Numerosos estudios han investigado si el hábito de crujirse los nudillos contribuye al desarrollo de artritis, con resultados consistentes que demuestran que no.

Un estudio destacado, publicado en la revista Journal of the American Board of Family Medicine, analizó a adultos que habitualmente se crujían los nudillos y los comparó con personas que no lo hacían. El estudio no halló una mayor incidencia de artritis en el grupo que se crujía los nudillos. De hecho, las radiografías no mostraron indicios de que crujirse los nudillos acelerara la degeneración articular ni la osteoartritis.

La artritis, en particular la osteoartritis, se produce por el desgaste del cartílago, el tejido liso que recubre los extremos de los huesos en las articulaciones. Esta degeneración se debe a factores como el envejecimiento, la genética, lesiones previas y el estrés articular repetitivo, y no al crujido de los nudillos. Por lo tanto, crujirse los nudillos no es un factor directo ni comprobado en el desarrollo de la artritis.

¿Cuáles son las causas reales de la artritis?

Comprender las verdaderas causas de la artritis pone de manifiesto por qué culpar al crujido de nudillos es un error. La artritis es un término amplio que describe la inflamación y el daño a las articulaciones. Sus tipos más comunes incluyen la osteoartritis y la artritis reumatoide, cada una con causas y mecanismos distintos.

La osteoartritis suele ser consecuencia del desgaste de las articulaciones con el tiempo. El cartílago se desgasta gradualmente, los huesos rozan entre sí y la inflamación provoca dolor y rigidez.

La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunitario ataca el revestimiento de las articulaciones, causando inflamación y daño articular.

Varios factores de riesgo contribuyen al desarrollo de la artritis, entre ellos:

Con la edad, el cartílago se debilita naturalmente.

Predisposición genética a las enfermedades articulares

Lesiones articulares o estrés repetitivo, como en ciertas ocupaciones o deportes

La obesidad, que aumenta la carga articular, especialmente en las articulaciones que soportan peso.

afecciones o infecciones autoinmunes

Estos factores afectan directamente a la salud articular al degradar el cartílago, provocar inflamación o dañar los tejidos conectivos.

¿Puede el crujido frecuente de los nudillos afectar la salud de las articulaciones?

Aunque crujirse los nudillos no causa artritis, persiste cierta preocupación sobre si hacerlo con frecuencia o de forma agresiva podría afectar negativamente la salud articular de otras maneras. Quienes se crujen los nudillos habitualmente a veces reportan hinchazón leve de las manos, disminución de la fuerza de agarre o irritación de los tejidos blandos.

La investigación en este campo es limitada, pero sugiere la posibilidad de daños leves en los ligamentos o tejidos circundantes si el crujido se realiza con fuerza o en exceso. Sin embargo, estos efectos suelen ser leves y distintos de la artritis, que afecta la integridad del cartílago y el hueso.

La mayoría de los expertos médicos coinciden en que crujirse los nudillos normalmente es inofensivo. No altera la anatomía de la articulación ni acelera la artritis. Si al crujirse los nudillos se produce dolor, hinchazón o molestias persistentes, se recomienda consultar con un profesional de la salud para descartar problemas articulares subyacentes.

Cómo mantener las articulaciones sanas

Independientemente de la costumbre de crujirse los nudillos, mantener la salud articular es fundamental para prevenir la artritis y preservar la movilidad. Las siguientes medidas de estilo de vida favorecen la salud de las articulaciones:

Ejercicio regular : Las actividades de bajo impacto como nadar, caminar y montar en bicicleta ayudan a fortalecer los músculos alrededor de las articulaciones, mejoran la flexibilidad y reducen la rigidez.

: Las actividades de bajo impacto como nadar, caminar y montar en bicicleta ayudan a fortalecer los músculos alrededor de las articulaciones, mejoran la flexibilidad y reducen la rigidez. Una dieta equilibrada : Los ácidos grasos omega-3, los antioxidantes y las vitaminas D y C contribuyen a la integridad de las articulaciones y reducen la inflamación. Mantener un peso saludable disminuye la carga sobre las articulaciones.

: Los ácidos grasos omega-3, los antioxidantes y las vitaminas D y C contribuyen a la integridad de las articulaciones y reducen la inflamación. Mantener un peso saludable disminuye la carga sobre las articulaciones. Evitar lesiones articulares : Utilizar la técnica adecuada durante la actividad física y evitar los esfuerzos repetitivos ayuda a reducir el riesgo de daños en las articulaciones.

: Utilizar la técnica adecuada durante la actividad física y evitar los esfuerzos repetitivos ayuda a reducir el riesgo de daños en las articulaciones. Hidratación adecuada : El agua ayuda a lubricar el líquido sinovial para un movimiento articular suave.

: El agua ayuda a lubricar el líquido sinovial para un movimiento articular suave. Postura y ergonomía : Una buena postura y ajustes ergonómicos durante el trabajo o las aficiones favorecen la alineación de las articulaciones.

Cuando se experimenta dolor articular, hinchazón o síntomas que sugieran artritis, una evaluación médica oportuna ayuda a garantizar un diagnóstico y tratamiento precisos.

Mitos comunes sobre la salud articular y el crujido de nudillos

Más allá del mito de crujirse los nudillos, existen muchos conceptos erróneos en torno a la artritis y la salud articular. Algunos mitos comunes incluyen la creencia de que el frío provoca brotes de artritis o que el dolor articular es inevitable con la edad. En realidad, los factores ambientales y el estilo de vida pueden influir en los síntomas, pero no inician la enfermedad. De igual manera, la artritis es una afección compleja influenciada por múltiples factores biológicos y mecánicos, y no una simple relación de causa y efecto como la de crujirse los nudillos.

Distinguir entre hechos y mitos capacita a las personas para adoptar estrategias basadas en la evidencia que promueven la salud articular a largo plazo.

El mito de que crujirse los nudillos causa artritis no está respaldado por la investigación científica. Los estudios demuestran que el sonido se debe a la formación de burbujas de gas inofensivas en el líquido sinovial y que crujirse los nudillos no provoca la degradación del cartílago ni la degeneración articular. En cambio, la artritis es multifactorial e involucra factores genéticos, el envejecimiento, lesiones y factores autoinmunitarios que afectan los tejidos articulares.

Mantener una buena salud articular mediante el ejercicio, la alimentación, el control del peso y la prevención de lesiones es la forma más eficaz de reducir el riesgo de artritis y favorecer la función articular. Las personas preocupadas por síntomas articulares deben consultar con un médico en lugar de atribuirlos a hábitos como crujirse los nudillos. Comprender la realidad detrás de este mito común permite tomar decisiones más informadas sobre el cuidado de las articulaciones y ayuda a aliviar temores innecesarios.

Preguntas frecuentes

1. ¿Puede crujirse los nudillos causar hinchazón o dolor aunque no provoque artritis?

Sí, crujirse los nudillos con frecuencia o con fuerza puede irritar los tejidos blandos alrededor de la articulación, causando hinchazón o molestias temporales. Sin embargo, esto es distinto de la artritis y suele resolverse sin dejar secuelas.

2. ¿Existen formas seguras de aliviar la rigidez articular si se desaconseja crujirse los nudillos?

Para aliviar de forma segura la rigidez articular, los estiramientos suaves, las compresas tibias y los ejercicios de bajo impacto como el yoga o la natación pueden mejorar la flexibilidad de las articulaciones sin riesgo de lesiones.

3. ¿Cómo cambia la salud articular con la edad y pueden las decisiones sobre el estilo de vida retrasar la progresión de la artritis?

Con la edad, el cartílago se desgasta naturalmente, aumentando el riesgo de artritis. Un estilo de vida saludable, que incluya ejercicio regular, una alimentación equilibrada y la prevención de lesiones, puede ayudar a mantener la función articular y retrasar la progresión de la artritis.

4. ¿Existe alguna diferencia en el riesgo de artritis entre quienes se crujen los nudillos habitualmente y quienes no lo hacen, en relación con otras articulaciones?

Las investigaciones actuales se centran principalmente en las articulaciones de los dedos y no muestran un mayor riesgo de artritis entre quienes se crujen los nudillos habitualmente. No hay evidencia que sugiera que crujirse otras articulaciones provoque artritis, aunque siempre se debe tener cuidado para evitar lesiones articulares.