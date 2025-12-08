Los fanáticos de "When Calls the Heart" recibirán una gran sorpresa: Lori Loughlin regresará a Hope Valley.

El canal Hallmark confirmó que la exitosa serie ha sido renovada para una 14ª temporada, con Loughlin retomando su papel de Abigail Stanton, casi siete años después de su última aparición en la temporada 6.

Loughlin, de 61 años, aparecerá en seis de los 12 episodios de la próxima temporada. El rodaje está previsto para el próximo año y la temporada se emitirá en 2027.

El elenco principal del programa, que incluye a Erin Krakow, Kevin McGarry, Jack Wagner, Chris McNally, Pascale Hutton y Kavan Smith, también regresará, informó THR .

"Desde el debut de la serie en 2014, el personaje de Abigail Stanton fue un favorito de los fanáticos y muy querido por los Hearties", dijo Michelle Vicary, directora de programación de Hallmark Media.

Agregó que la temporada 14 es el momento perfecto para continuar la historia de Abigail, enfatizando que "WhenCalls the Heart" trata sobre la esperanza, la positividad y la conexión.

Abigail Stanton fue presentada por primera vez como viuda y rápidamente se convirtió en la primera amiga de Elizabeth Thornton (interpretada por Krakow) en Hope Valley.

El último episodio de Loughlin se emitió en marzo de 2019, tras lo cual el personaje fue dado de baja del programa tras su participación en el escándalo de admisiones universitarias de 2019. En ese momento, cumplió dos meses de cárcel.

Brooke Shields y Lori Loughlin se unen al elenco de la temporada 14

Desde entonces, Loughlin ha vuelto a actuar, apareciendo en "Curb Your Enthusiasm" y protagonizando a un policía en el drama de Prime Video "On Call".

También repitió el papel de Abigail Stanton en dos episodios de "When Hope Calls" en Great American Family en 2021.

Según People , el cocreador Brian Bird insinuó el regreso de Loughlin en 2023.

"Se están dando buenas conversaciones sobre este tema", dijo en el podcast "Heart to Hearties", dejando a los fanáticos con la esperanza de que Abigail pueda regresar a la pantalla chica.

La serie, basada en la novela de Janette Oke, sigue a la maestra de escuela Elizabeth Thornton mientras deja la vida de ciudad para establecerse en el pueblo fronterizo de Hope Valley.

El regreso de Abigail continúa la tendencia de personajes favoritos de los fans que regresan a la serie. Brooke Shields también aparecerá en la temporada 14 como Charlotte, la madre del difunto esposo de Elizabeth, tras diez años de ausencia.

La temporada 13 de "When Calls the Heart" se estrena el domingo 4 de enero de 2026 a las 8 p. m. ET/PT en Hallmark Channel y estará disponible al día siguiente en Hallmark+. La temporada 14 se estrenará en 2027.