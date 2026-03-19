LOS ÁNGELES — Keanu Reeves, el actor aclamado por sus papeles en "Matrix", "John Wick" y otras películas, se ha ganado la admiración no solo por su presencia en pantalla, sino también por su discreta generosidad. Durante décadas, Reeves ha destinado discretamente una parte sustancial de sus ganancias a la investigación del cáncer, hospitales infantiles y otras causas, a menudo sin publicidad ni mención de su nombre.

Este patrón comenzó a finales de la década de 1990, cuando a su hermana menor, Kim Reeves, le diagnosticaron leucemia en 1991. Luchó contra la enfermedad durante casi una década, con Keanu como su principal cuidador y financiando gran parte de su tratamiento. El impacto personal marcó su enfoque filantrópico. Tras el enorme éxito de "Matrix" (1999), donde ganó unos 10 millones de dólares por adelantado, además de ganancias posteriores que, según se informa, ascendieron a unos 45 millones de dólares, Reeves donó aproximadamente el 70% de esas ganancias —más de 30 millones de dólares— a la investigación de la leucemia y causas relacionadas, según numerosos informes de medios como Vogue, Dazed y diversas biografías.

Esta donación financió iniciativas de investigación oncológica y contribuyó a la creación de una fundación privada que Reeves ha mantenido durante casi dos décadas. En una inusual entrevista de 2009 con Ladies' Home Journal, confirmó la existencia de la fundación, declarando: "Tengo una fundación privada que lleva funcionando cinco o seis años y que ayuda a un par de hospitales infantiles y a la investigación oncológica. No me gusta asociar mi nombre a ella; simplemente dejo que la fundación haga su trabajo". Este enfoque anónimo se ha convertido en un sello distintivo de su filantropía, permitiendo que las contribuciones se centren en el impacto en lugar de la publicidad.

El apoyo de Reeves va más allá del cáncer. Ha respaldado a organizaciones como Stand Up To Cancer, la Fundación SickKids (para atención pediátrica), PETA (bienestar animal), CoachArt (educación artística para niños con enfermedades crónicas), LIFEbeat (apoyo a personas con VIH/SIDA) y Make It Right (el proyecto de reconstrucción de Brad Pitt tras el huracán Katrina). En 2006, donó una entrada autografiada de los MTV Movie Awards a una subasta de LIFEbeat en beneficio de programas de VIH/SIDA. También ha subastado artículos personales y su tiempo para organizaciones benéficas de cáncer infantil, como una videollamada por Zoom en 2020 que recaudó 16.600 dólares para Camp Rainbow Gold en Idaho.

Su generosidad suele manifestarse a través del apoyo al equipo de producción, más que mediante anuncios directos de obras benéficas. Durante las secuelas de "Matrix", según se informa, Reeves renunció a importantes ganancias —decenas de millones— para garantizar que los equipos de efectos especiales y vestuario recibieran mejor salario y financiación. Como muestra de agradecimiento por su trabajo, obsequió al equipo de especialistas motocicletas Harley-Davidson personalizadas, valoradas en unos 200.000 dólares cada una.

Las causas medioambientales también han captado su atención, con donaciones a grupos como Earth Action Fund y Environmental Defense Fund. Ha apoyado los derechos de la infancia a través de contribuciones a la Fundación Make-A-Wish y a organizaciones que brindan consuelo a niños gravemente enfermos, como Angelwear.

Informes recientes destacan su generosidad constante. A principios de 2026, circularon en redes sociales y medios de comunicación afirmaciones de que Reeves donó la totalidad de sus ganancias por una aparición pública —alrededor de 514 000 dólares— a organizaciones sin fines de lucro que ayudan a veteranos y brindan asistencia humanitaria en comunidades fronterizas. Otros relatos de 2025-2026 mencionan donaciones de bonos cinematográficos u honorarios por apariciones para apoyar a pacientes con cáncer, aunque los detalles permanecen sin verificar más allá de la difusión viral. No se han producido nuevos anuncios públicos importantes en 2026, lo que concuerda con la preferencia de Reeves por la privacidad.

El enfoque del actor contrasta marcadamente con la filantropía de las celebridades, que a menudo busca la atención de los medios. Reeves ha evitado promocionar sus iniciativas, priorizando la acción sobre el reconocimiento. En entrevistas, ha hablado poco sobre donaciones, centrándose en cambio en motivaciones personales como la familia y la empatía.

La recuperación de su hermana Kim —su leucemia entró en remisión tras años de tratamiento— probablemente reforzó su compromiso. Reeves ha descrito la experiencia como transformadora, impulsándolo a dedicarse de por vida a causas relacionadas con la salud sin buscar reconocimiento.

Mientras Reeves, ahora de 61 años, continúa con proyectos como los spin-offs de "John Wick" y otras películas, su legado incluye este impacto discreto. Las estimaciones del total de donaciones varían mucho debido al anonimato, pero los informes sugieren decenas de millones a lo largo de los años, principalmente destinados a la investigación del cáncer, la atención pediátrica y el bienestar del equipo de producción.

En un sector a menudo criticado por la autopromoción, Reeves destaca por su humildad. La labor continua de su fundación, aunque anónima y discreta, sigue apoyando a hospitales e investigaciones, reflejando una filosofía de generosidad desinteresada.