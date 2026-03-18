Tras la difusión en foros de la comunidad coreana de numerosas publicaciones sobre rumores de noviazgo entre An Yujin y Moon Sangmin, los debates en línea sobre ellos están aumentando.

Una publicación en Nate Pann y, posteriormente, en Panchoa, planteaba la posibilidad de que las dos personas famosas estuvieran relacionadas de alguna manera. La publicación incluía frases como "¿No me digas que hay algo entre An Yujin y Moon Sangmin...????" y hacía referencia a la actividad en redes sociales que algunos consideraron sugerente.

El autor de la publicación original también escribió: "Mis preferencias últimamente", y habló sobre una foto de perfil. Añadió: "No tengo ningún motivo para mi foto de perfil de Instagram, simplemente es linda", lo que despertó aún más la curiosidad de los lectores.

Según el foro en línea, la publicación rápidamente recibió muchas respuestas diferentes, con personas debatiendo sobre la veracidad de las afirmaciones. Una persona que comentó se mostró escéptica ante las conjeturas, diciendo: "Pero ella siempre ha sido la más tierna del grupo, ¿y no es esta foto la tendencia últimamente?".

Otra persona preguntó si era posible que hubiera indirectas públicas si existía una relación. "Si las celebridades quisieran salir juntas, ¿no lo harían en secreto? ¿Por qué lo harían tan obvio? Pero claro, existen chicos como Winter y Jungkook...".

Más respuestas se inclinaron hacia el humor o ignorando los rumores. Yo también tengo esa foto. Assah, estoy saliendo con Yujinie", lo que significa que la evidencia en la publicación era demasiado vaga para respaldar cualquier afirmación real.

Otras personas que comentaron sobre el tema de las relaciones sentimentales entre famosos fueron menos categóricas. Una persona en internet dijo: "La vida es corta y están en la mejor edad para tener citas. Déjenlos salir. Ganar dinero está bien, pero el amor es lo primero", lo que demuestra una actitud más abierta hacia las relaciones amorosas de los ídolos.

Por otro lado, a algunos usuarios no les gustó la frecuencia con la que surgían estos rumores. Un comentarista advirtió que no se debía sacar conclusiones precipitadas, diciendo: "Una y otra vez con esas tonterías forzadas, ¿acaso quieren acabar en la cárcel como Sojang?".

Como indica la publicación, los rumores sobre celebridades suelen surgir en los foros, pero muchos de ellos aún no han sido verificados. Hasta el momento, ni An Yujin ni Moon Sangmin se han pronunciado públicamente sobre estos rumores.