Celia Walden es una periodista, novelista y crítica británica, conocida por su dilatada trayectoria en los medios de comunicación y su matrimonio con el locutor Piers Morgan. Nacida en 1975, estudió francés e italiano en el Newnham College de Cambridge antes de dedicarse al periodismo. Walden ha escrito para el Daily Mail y el Evening Standard, y posteriormente fue la última editora de la columna de crónicas "Spy" del Daily Telegraph . Además de su labor periodística, ha publicado novelas como Payday y The Square.

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Su nombre resurgió recientemente durante una entrevista muy difundida en la que participaron Morgan y la personalidad de las redes sociales Harrison Sullivan. El incidente, transmitido en directo, se descontroló rápidamente y terminó con Morgan abandonando el plató.

La entrevista que rápidamente se descontroló

El incidente ocurrió durante una entrevista grabada que se tornó tensa en los primeros 15 minutos. Piers Morgan cuestionó a Sullivan, también conocido en internet como 'HSTikkyTokky', sobre comentarios anteriores, calificándolos de "descaradamente homofóbicos". Sullivan respondió criticando el tono de Morgan, diciendo: "Mire, señor, no entiendo por qué viene y habla como si fuera superior a los demás".

A medida que la discusión se intensificaba, Sullivan introdujo una imagen de Walden en la conversación. Mostró una publicación de Instagram de 2022 donde aparecía junto a una piscina con un cartel que decía "Se busca: Chico de piscina" y el texto "Solicitudes abiertas". Sullivan dijo entonces: "En cuanto te vayas, ¿qué es esto? ¿Solicitudes abiertas? Esa es tu chica, colega. Esa es tu chica".

Piers Morgan abandona el plató

Tras mencionar a su esposa, Morgan dio por terminada la entrevista. Dijo: "Muy bien, acabemos con esto. Terminemos con esto, por favor", antes de añadir: "¿Saben qué? ¡No voy a seguir con esto! Lo siento, chicos, no tiene sentido". Acto seguido, abandonó el plató, dando por finalizado el segmento abruptamente.

El intercambio continuó brevemente antes de que Morgan abandonara la sala, con nuevas acusaciones. Sullivan dijo: "No estoy de acuerdo con que hayas ido a la isla de Epstein y te hayas acostado con Ghislaine Maxwell", lo cual Morgan negó. Morgan respondió: "Nunca conocí a ese hombre, nunca fui a su isla. Conocí a Ghislaine Maxwell durante cinco minutos".

El tono de la entrevista cambió aún más a medida que ambos participantes seguían respondiéndose mutuamente. Morgan criticó directamente a Sullivan, llamándolo "un pequeño imbécil... no tiene sentido que pierda el tiempo hablando contigo".

Matrimonio con Piers Morgan

Walden inició su relación con Morgan en 2006. La pareja se casó el 24 de junio de 2010 en una ceremonia privada celebrada en Swinbrook, Oxfordshire. Su relación se ha mantenido en gran medida al margen de su trabajo profesional.

La reciente entrevista volvió a poner a Walden en el punto de mira debido a su relación con Morgan. A pesar de ello, su trayectoria profesional sigue marcada por su escritura y periodismo. Celia Walden desarrolló su carrera como periodista y escritora en el Reino Unido. Comenzó trabajando en el Daily Mail antes de convertirse en la editora final de la columna "Spy" del Daily Telegraph . Su trabajo incluye columnas habituales y artículos de fondo sobre temas culturales y sociales.

Además de su labor periodística, Walden ha escrito novelas, lo que ha contribuido a su reconocimiento en los círculos literarios. Su obra abarca tanto la crítica como la ficción, reflejando su versatilidad en el mundo de los medios de comunicación. Sigue colaborando activamente con The Telegraph .