MIAMI - Con la 68.ª edición de los Premios Grammy, prevista para el 1 de febrero de 2026, el dúo colombiano Aterciopelados vuelve a estar en el punto de mira con una nominación a Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo por su último trabajo, Genes Rebeldes. Su reconocimiento en la noche más importante de la música subraya tanto una trayectoria de más de tres décadas como la persistente relevancia del rock latino a nivel mundial.

Con la llegada de los Premios Grammy, Aterciopelados se prepara para regresar a uno de los escenarios más visibles de la industria musical global. El dúo colombiano, formado por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago en Bogotá a principios de los 90, regresa a los Grammy con su cuarta nominación, esta vez por Genes Rebeldes, un álbum que refleja tanto la longevidad artística como el panorama cambiante del rock latino.

La nominación llega al cierre de una gira estadounidense de Aterciopelados que los ha llevado por California, Chicago, Canadá, Nueva York y varias ciudades del sureste. Según comentan, salir de gira ahora requiere un nivel de preparación similar al de los deportes de resistencia. "Es un esfuerzo físico muy intenso", comentaron en una entrevista con The Latin Times y ENSTARZ.

Echeverri dijo: "La gente cree que las giras son glamurosas, pero implican trasnochar, aeropuertos, pruebas de sonido, frío, cambios de clima y jet lag. Aun así, cada vez que hay un concierto y ves a toda esa gente que conoce tus canciones y te aplaude, recibes un cariño que te da mucha fuerza".

Ese intercambio con el público, añadió, se convierte en un combustible esencial. "El nivel de exigencia te impulsa a encontrar una fuerza que ni siquiera sabías que tenías", dijo. "Esa parte es hermosa".

Una relación complicada con los Grammy

A pesar de su larga trayectoria con el reconocimiento de premios, Echeverri mantiene una postura abiertamente ambivalente sobre la cultura de la alfombra roja de los Grammy. "La verdad es que me estresa un poco", dijo. "Se le da mucha importancia a la alfombra, al diseñador, a todas las cosas que realmente no me gustan". Recordó una aparición anterior en la que lució un atuendo intencionadamente juguetón que desató fuertes reacciones. "A algunos les encantó, pero otros me odiaron tanto que fue horrible. De repente, te encuentras en el ojo del huracán por un vestidito ridículo".

Aun así, reconoce el alcance de la plataforma. "Al mismo tiempo, es una ventana", dijo. "La gente presta atención a lo que haces. Hay mucha prensa. No se puede negar".

Buitrago considera el regreso de los Grammy estadounidenses como algo distinto a la experiencia de los Latin Grammy. "Es un público diferente, artistas diferentes, una ceremonia diferente", dijo. También señaló que esta categoría refleja la posición actual del rock en la industria. "No es la categoría más visible, pero es interesante ver dónde se encuentra la industria anglosajona en este momento".

Genes Rebeldes , rebelión después de tres décadas

Lanzado en 2025, Genes Rebeldes marca uno de los álbumes más introspectivos y conceptualmente cohesivos de Aterciopelados en años. Musicalmente, el disco combina rock alternativo con texturas electrónicas e influencias latinas, mientras que líricamente explora el envejecimiento, la enfermedad, la identidad y la resistencia sin nostalgia. El título en sí mismo sugiere una rebelión heredada, más que performativa.

Para Buitrago, el álbum continúa una misión que la banda ha tenido desde sus inicios. "Se trata de seguir llevando la bandera de la música alternativa", dijo. "Manteniendo una visión crítica de lo que está sucediendo, haciendo las cosas a nuestra manera, experimentando con fusiones y mezclas, y atreviéndonos a hacer cosas inusuales".

La perspectiva de Echeverri se centra más explícitamente en el género y el cuerpo. "Escribo desde el cuerpo de una mujer", dijo. "Eso siempre ha sido esencial para mí". Enmarcó el álbum como una respuesta a una industria y una sociedad que marginan a las mujeres mayores. "Esta sociedad no quiere gente mayor. No quiere mujeres mayores", dijo. "Así que se convierte en un acto de autodefensa, y también terminas defendiendo a las mujeres que se parecen a ti".

Abordan el envejecimiento directamente, con humor y vulnerabilidad. "Tengo canciones sobre envejecer, sobre no ir al gimnasio, sobre no hacer dieta", dijo. "Es existencial". Buitrago aborda el tema de forma diferente en Otoñal, un tema de un álbum anterior que reflexiona sobre el envejecimiento con calidez. "Mi canción es más tierna", dijo, provocando la risa de Echeverri. "La mía es completamente depresiva".

Una carrera definida por la persistencia

Aterciopelados sabe desde hace tiempo que el público suele priorizar sus éxitos clásicos sobre el material nuevo. "La gente presta más atención a Florecita Rockera ", dijo Echeverri. "Las canciones nuevas casi pasan desapercibidas". Aun así, considera esencial seguir creando. "Hacer música es a la vez rebeldía y necesidad", dijo. "Hay que seguir hablando de uno mismo en cada etapa de la vida".

Esa persistencia conlleva desafíos prácticos. "Un álbum es algo vivo, como un álbum de fotos, y es caro", dijo Echeverri. "Ya nadie paga por música nueva.

Desde su debut, Aterciopelados se ha convertido en una de las bandas de rock más influyentes de Latinoamérica, conocidas por fusionar el rock alternativo con sonidos colombianos y letras con conciencia social. A lo largo de los años, han ganado múltiples premios Grammy Latinos y varias nominaciones a los Premios Grammy, incluyendo reconocimiento por álbumes como Caribe Atómico y Río . Su reciente nominación por Genes Rebeldes consolida una carrera que se ha movido constantemente entre lo convencional y lo marginal, sin conformarse con ninguno de los dos.

Mirando hacia el futuro

Uno de los aspectos más impactantes de su gira actual ha sido su público multigeneracional. "Niños", dijo Echeverri, medio divertida. "Me ponen nerviosa porque digo palabrotas en el escenario". Aun así, la experiencia le resulta significativa. "Es hermoso cuando los padres transmiten la música a sus hijos. Eso ya no sucede tanto".

De cara al futuro, Aterciopelados ya está planeando el 30.º aniversario de La Pipa de la Paz en 2026. El dúo pretende revisitar el álbum con nuevas versiones y colaboraciones. "La idea es crear nuevas adaptaciones, invitar a algunos artistas y reinterpretar las canciones con libertad", afirmó Buitrago. El proyecto marcará el inicio de una nueva gira y ofrecerá un respiro a la presión constante de producir material completamente nuevo.

Mientras se preparan para regresar a los Grammy, Aterciopelados lo hacen sin ilusión ni nostalgia. Su presencia refleja algo más discreto pero perdurable: una forma de rock latino que continúa evolucionando, cuestionándose y existiendo por sí misma, incluso mientras la industria a su alrededor cambia de nuevo.