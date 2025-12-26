Rob Kardashian está insinuando su regreso al reality show familiar después de mantener un perfil bajo durante años. El único hermano varón del clan Kardashian-Jenner de 38 años hizo una inesperada aparición en pantalla durante el final de la temporada 7 de "The Kardashians", que se estrenó el jueves 25 de diciembre.

Durante el episodio, Khloé Kardashian llamó a Rob para compartir la emoción de los fans por su breve aparición.

"Están desmayadas y enloqueciendo", dijo, a lo que Rob respondió con una risa: "No son fanáticas".

Luego, un productor fuera de pantalla preguntó si Rob regresaría para la temporada 8. Según People , Rob se rió nuevamente y respondió: "Espero estar en la temporada 8. Definitivamente quiero filmar en la temporada 8".

Rob saltó a la fama originalmente cuando se estrenó "Keeping Up With the Kardashians" en 2007.

Con el paso de los años, se alejó del ojo público y se concentró en su salud, su bienestar y la crianza de su hija de 8 años, Dream, con su ex Blac Chyna.

El breve regreso de Rob al reality llegó en 2016 con "Rob & Chyna", que terminó después de una temporada.

Rob saying he wants to film for season 8 omggg whghhaatttt #thekardashians pic.twitter.com/dhgt4iQq8v — leandre koffi (@leandek15) December 25, 2025

El camino hacia la salud de Rob Kardashian lo mantiene fuera de la pantalla

A pesar de su privacidad, los fanáticos han visto a Rob en el fondo de algunos episodios.

Una fuente le dijo a otras fuentes en 2022: "No comparte mucho sobre su vida personal. Está saliendo con alguien, pero es reservado al respecto. Ha estado en un viaje increíble hacia la salud y el bienestar... Nunca dejará de preocuparse por su salud mental y su salud en general para poder ser el mejor padre para Dream".

El cameo de Rob en la temporada 7 incluyó ayudar a Kris Jenner a encontrar la pareja adecuada para Scott Disick, informó la revista US.

También apareció en una celebración familiar en el episodio de estreno, donde sus hermanas expresaron su emoción por tenerlo cerca.

Khloé dijo: "Sé que todos esperan que Rob regrese al programa. Créeme, nosotros también. Rob está bien. Está vivo".

Kim agregó: "Extraño que esté en el programa porque es muy gracioso. Sería genial si volviera al programa con regularidad".

En julio de 2025, Rob habló sobre alejarse del centro de atención en el podcast de Khloé, "Khloé in Wonderland".

Él explicó: "Es solo cuestión de mí... No me siento cómodo conmigo mismo. Filmar y hacer todo eso no es para cualquiera... Prefiero mi propia felicidad y paz antes que filmar para alguien más".