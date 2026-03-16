Al jefe de gabinete del presidente Trump tiene cáncer y comenzará el tratamiento de inmediato.

Fue el propio Donald Trump quien reveló que Susie Wiles, descrita como una de sus asesoras más cercanas, padece cáncer de mama en etapa temprana. Wiles, de 68 años, continuará desempeñando sus funciones mientras recibe tratamiento.

"Susie Wiles es una jefa de gabinete increíble, una gran persona y una de las personas más fuertes que conozco", escribió Trump en una publicación en redes sociales. "Cuenta con un equipo médico fantástico, ¡y su pronóstico es excelente! Durante el tratamiento, pasará prácticamente todo el tiempo en la Casa Blanca, lo cual me alegra mucho como presidente".

Según Axios Wiles participa en la mayoría de las decisiones importantes que toma Trump y ha sido responsable de conformar su equipo.

"Casi una de cada ocho mujeres en Estados Unidos recibirá este diagnóstico. Cada día, estas mujeres siguen criando a sus familias, trabajando y sirviendo a sus comunidades con fortaleza y determinación. Ahora me uno a ellas", declaró Wiles, según Axios. "También estoy profundamente agradecida por el apoyo y el aliento del presidente Trump mientras recibo tratamiento y sigo desempeñando mi cargo como jefa de gabinete de la Casa Blanca".

La agencia Associated Press señaló que Wiles es la primera mujer en convertirse en jefa de gabinete de la Casa Blanca. Según la agencia, antes de llegar a Washington D.C., Wiles trabajó como lobista y estratega política en Florida. En 2016, dirigió la campaña de Trump en ese estado.

"Su fortaleza y su compromiso para seguir haciendo el trabajo que ama, y que hace tan bien, mientras recibe tratamiento, lo dicen todo sobre ella", afirmó Trump.