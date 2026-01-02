Mel Gibson y Rosalind Ross anunciaron su separación poco antes de recibir a 2026.El actor y director de 69 años y su pareja revelaron en una declaración conjunta que en realidad han estado viviendo vidas separadas durante meses, poniendo fin a su relación de nueve años en silencio y fuera del ojo público.

La pareja es conocida por ser muy reservada, especialmente en lo que respecta a su relación y vida familiar. Pero esta semana, se sinceraron para revelar su ruptura y admitieron que, de hecho, llevan un año viviendo vidas separadas. A través de un comunicado conjunto exclusivo, la pareja insinuó una separación amistosa. Añadieron que continuarán criando juntos a su hijo Lars, de 8 años, y se asegurarán de que crezca con los mejores padres.

"Aunque es triste terminar este capítulo en nuestras vidas, somos bendecidos con un hermoso hijo y seguiremos siendo los mejores padres posibles", dijeron Gibson y Ross a People en una declaración conjunta exclusiva.

Aunque las rupturas entre famosos en Hollywood suelen estar impulsadas por escándalos o dramas públicos, Gibson y Ross se separaron porque su relación simplemente llegó a su fin. Fuentes cercanas sugieren que no discutieron; no hubo conflicto, sino que simplemente se dieron cuenta de que ya se habían distanciado como pareja. La diferencia de edad de 34 años también pudo haber influido, pero habría sido la última en la lista.

Nuevas trayectorias profesionales

Se mencionó que otra razón por la que Gibson y Ross se separaron fue el cambio de objetivos en sus respectivas carreras y vidas personales. Esto podría ser especialmente cierto dado que esta última es joven y está explorando diversas trayectorias profesionales. Y ahora mismo, en su mejor momento, se centra en su propia vida creativa y profesional.

El veterano actor, incluso a sus 69 años, sigue trabajando activamente en el cine. De hecho, se encuentra en pleno rodaje de "La Resurrección de Cristo", descrito como su proyecto más ambicioso en esta última etapa de su carrera. La película, compuesta por varias partes, se estrenará en 2027, con Gibson como productor, coguionista y director.

Enfrentando la crisis juntos a pesar del distanciamiento

A principios de este año, los incendios forestales arrasaron Los Ángeles y, por desgracia, la casa de la pareja, una de esas residencias de lujo, fue devorada por el voraz incendio. Gibson y Ross ya se habían separado en privado. Aun así, demostraron el vínculo que les quedaba en ese momento de crisis. El actor también se encontraba de viaje de negocios cuando ocurrió el incidente, pero se aseguró de que su expareja y su hijo estuvieran a salvo.

Mientras tanto, Mel Gibson y Rosalind Ross mantienen su compromiso de criar juntos a su hijo de ocho años, Lars, el menor de los nueve hijos del actor. La numerosa familia de Gibson también incluye a su hija de 16 años, Lucia, de su relación con Oksana Grigorieva, y siete hijos adultos de su matrimonio con Robyn Moore: Hannah, de 45 años, Christian, de 43 años, Edward, de 43 años, William, de 40 años, Louis, de 37 años, Milo, de 35 años, y Thomas, de 26 años.