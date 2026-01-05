Billy Joel hizo una aparición inesperada en una celebración comunitaria de Florida el viernes, actuando públicamente por primera vez desde que canceló toda su agenda de conciertos de 2025.

El artista de 76 años se unió a la banda tributo Turnstiles en el escenario durante la fiesta del 30.º aniversario de Wellington, interpretando "We Didn't Start the Fire" y "Big Shot" ante un público que desconocía su presencia. Su esposa, Alexis Roderick, y sus dos hijas pequeñas, Della y Remy, lo presenciaron desde el escenario.

"No tenía previsto trabajar esta noche", dijo Joel a la audiencia, según el Palm Beach Post .

La banda tributo dejó indicios durante todo su set de que alguien especial podría aparecer, pero nadie esperaba al propio Piano Man.

Asunto familiar en el Anfiteatro Village

Las hijas de Joel bailaron junto a él durante la actuación mientras la multitud reaccionaba con visible conmoción y emoción.

Un asistente dijo a TMZ que el momento parecía surrealista y que la gente inicialmente no podía creer lo que estaba viendo.

El ambiente informal contrastaba marcadamente con las giras multitudinarias que Joel realizaba en estadios antes de que surgieran sus problemas de salud. El anfiteatro del pueblo de Wellington suele albergar eventos locales y reuniones comunitarias en lugar de actuaciones de leyendas de la música.

¿Qué pasó con su gira?

Joel canceló todos sus conciertos restantes de 2025 en mayo después de que le diagnosticaran hidrocefalia normotensiva, una condición en la que se acumula líquido en los ventrículos del cerebro.

Su equipo emitió un comunicado en ese momento explicando que el trastorno había empeorado debido a conciertos recientes, lo que le había provocado problemas de audición, visión y equilibrio. Diecisiete conciertos fueron cancelados, incluyendo fechas en el Yankee Stadium, el Citi Field y el MetLife Stadium.

Las cancelaciones se produjeron apenas unos meses después de que Joel finalizara su residencia de una década en el Madison Square Garden en julio de 2024. Su último concierto completo antes de la aparición sorpresa del viernes fue el 22 de febrero de 2025 en el Mohegan Sun Arena en Connecticut.

Ese último espectáculo terminó dramáticamente cuando Joel cayó hacia atrás después de arrojarle el soporte de su micrófono a un miembro del equipo, aunque logró levantarse y terminar la actuación.

'Es como estar en un barco'

Joel ha sido sincero sobre sus luchas con el trastorno desde que hizo público su diagnóstico.

Durante una aparición en el podcast Club Random de Bill Maher en julio, describió vivir con esta condición como una sensación de inestabilidad constante. "Tengo un equilibrio pésimo. Es como estar en un barco", explicó, según AARP .

Cuando Maher preguntó si el problema se había resuelto, Joel fue directo: "No está arreglado. Todavía se está trabajando en ello".

También señaló que el término médico suena más alarmante que su experiencia cotidiana. "Siguen refiriéndose a lo que tengo como un trastorno cerebral, así que suena mucho peor de lo que siento", dijo Joel.

La condición solía llamarse "agua en el cerebro", aunque Joel bromeó diciendo que inicialmente pensó que podría deberse a beber "como un pez".

Entendiendo la condición

La hidrocefalia normotensiva se desarrolla cuando el líquido cefalorraquídeo se acumula en el cerebro a pesar de que las lecturas de presión parecen normales.

Este trastorno afecta principalmente a personas mayores de 60 años y causa un trío distintivo de síntomas: dificultad para caminar, pérdida del control de la vejiga y problemas cognitivos. Los médicos a veces se refieren a esto como la tríada "mojada, tambaleante y loca", según informó la revista Rolling Stone .

El tratamiento suele consistir en la implantación quirúrgica de una derivación para drenar el exceso de líquido. Si bien la afección puede mejorar con la intervención, rara vez se resuelve por completo.

Las investigaciones sugieren que la NPH afecta a aproximadamente el 0,2 por ciento de las personas de setenta años y aumenta hasta el 6 por ciento en los mayores de 85 años.

Lo que esto significa para los programas futuros

La aparición de Joel en Wellington sugiere que está controlando sus síntomas lo suficientemente bien como para actuar, al menos de forma limitada.

Sin embargo, su equipo no ha anunciado ningún plan para reprogramar las fechas canceladas del estadio o agregar nuevos conciertos a su calendario.

La naturaleza informal de la actuación del viernes, dos canciones con una banda tributo en una fiesta del pueblo, está muy lejos de los espectáculos de tres horas que Joel ofreció durante su residencia en el Madison Square Garden.

Aun así, para los afortunados asistentes en Wellington, fue un recordatorio inesperado de por qué Joel sigue siendo uno de los artistas con más ventas de todos los tiempos. Incluso sin tener previsto trabajar esa noche, el pianista no pudo resistirse a la atracción del público en vivo.