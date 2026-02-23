El esposo de Lana Del Rey, Jeremy Dufrene, ha negado públicamente su apoyo al movimiento Make America Great Again (MAGA) del presidente estadounidense Donald Trump. En respuesta a un comentario en Instagram, Dufrene dijo: "Aquí no hay ningún partidario de MAGA".

Los rumores surgieron después de que circularan en línea capturas de pantalla supuestamente de su cuenta de Facebook, que sugerían que había compartido publicaciones conservadoras o políticamente controvertidas en el pasado.

Quién es Jeremy Dufrene y cómo comenzaron los rumores

Jeremy Dufrene, de 49 años, trabaja como capitán de una excursión de caimanes en Des Allemands, Luisiana. Se hizo conocido públicamente por su relación con Del Rey, que comenzó en 2024.

La pareja fue fotografiada en el Festival de Leeds, Inglaterra, y posteriormente se casaron en una ceremonia discreta en el pantano de Luisiana. Se conocen desde al menos 2019, cuando Del Rey compartió fotos de una de sus excursiones por el pantano.

Los rumores sobre la postura política de Dufrene se originan principalmente en capturas de pantalla antiguas compartidas en línea, que lo muestran supuestamente reeditando contenido conservador. Algunas publicaciones fueron descritas por los fans de Del Rey como antivacunas u hostiles hacia las personas transgénero.

No hay pruebas verificadas de que las publicaciones provengan de la cuenta real de Dufrene, y él nunca ha mencionado esas capturas de pantalla directamente. Sin embargo, ha negado rotundamente ser partidario de MAGA en la sección de comentarios.

Los observadores también señalan su origen en Luisiana, un estado conocido por sus inclinaciones republicanas, como un factor en las suposiciones sobre su política. Los usuarios le dieron a Jufrene el beneficio de la duda cuando alguien de Luisiana comentó: "He conocido gente en mi estado que parece y habla como un conservador de manual, pero están registrados como demócratas y han votado por el liberalismo en todas las elecciones en las que han participado. Y viceversa".

Sin embargo, no todos están convencidos. Un comentarista añadió: "Las publicaciones transfóbicas de su Facebook fueron repugnantes. Creo que la gente tiene la capacidad de cambiar de opinión, pero la prueba está en el pudín y, por ahora, solo veo un intento a medias de ganar algunos puntos positivos de relaciones públicas porque está lanzando nueva música".

Una relación lejos del foco de atención

El romance de la pareja ha llamado la atención porque difiere de las típicas relaciones entre famosos. Dufrene no es una figura pública; trabaja con hidrodeslizadores y organiza excursiones por los pantanos.

Del Rey, de 40 años, ha dicho que admira su franqueza y resiliencia. La primera vez que se conocieron, la cantante recordó que él le dijo: "Trabajo con caimanes; tengo la piel dura".

La relación también influye en la música de Del Rey. En su próximo álbum, Stove , coescribió una canción con Dufrene. Los fans sugieren que mostrará la vida privada de la pareja tras la pantalla.

¿Es Lana Del Rey MAGA?

Pero no solo Dufrene ha generado controversia en cuanto a su alianza política. También surgieron rumores sobre la postura de Lana Del Rey hacia MAGA (Hacer que Estados Unidos Vuelva a ser Grande) que comenzaron alrededor de 2020. Surgieron de una mezcla de conversaciones con sus fans, su uso de imágenes estadounidenses en videos musicales y ciertas referencias en sus letras que algunos interpretaron como patrióticas o conservadoras.

Los usuarios en línea vincularon estas estéticas —como la cultura americana clásica, las banderas y las representaciones nostálgicas de los Estados Unidos de los años 50 y 60— con la simbología de la derecha o de MAGA. Pero cabe destacar que la propia Lana nunca apoyó a Trump ni al movimiento.

La especulación también se intensificó debido a su relación con un nativo de Luisiana y a las capturas de pantalla antiguas que supuestamente lo mostraban interactuando con contenido conservador. Los fans conectaron esos puntos y asumieron que sus opiniones políticas coincidían con las de él.

A diferencia de otras estrellas del pop, como Taylor Swift y Ariana Grande, Del Rey nunca ha tenido una postura política, ni siquiera en redes sociales. No ha apoyado abiertamente a republicanos ni demócratas, pero sus fans defienden que siempre ha sido "liberal" en sus canciones.

La vida de casada de Lana Del Rey

Desde que se casaron en septiembre de 2024, Lana Del Rey y Jeremy Dufrene han mantenido su vida en gran medida privada, lejos de los focos de atención habituales. Dividen su tiempo entre el mundo de la música y la moda de ella y la vida más tranquila de él, organizando tours por los pantanos de Des Allemands, Luisiana.

Amigos y allegados los describen como personas con los pies en la tierra y que se apoyan mutuamente, y Jeremy ofrece un equilibrio tranquilizador para la carrera pública de Lana. La pareja ha sido vista en festivales, salidas informales y reuniones familiares, compartiendo a menudo breves atisbos en redes sociales.