Dave Grohl ha hablado públicamente por primera vez sobre la decisión de Foo Fighters de separarse del baterista Josh Freese, revelando que la elección "no ocurrió de la noche a la mañana". Freese se unió a Foo Fighters en mayo de 2023, tras la trágica muerte de Taylor Hawkins en marzo de 2022.

En mayo de 2025, Freese anunció a través de Instagram que la banda había decidido "ir en una dirección diferente con su baterista" y agregó que "no se dio ninguna razón".

En una entrevista reciente con Zane Lowe, Grohl explicó el desafío único de reemplazar a Hawkins, quien había sido el baterista de la banda durante 25 de sus 30 años juntos.

"Seguir después de Taylor fue realmente complicado, no solo para nosotros, sino para cualquier baterista que viniera a ocupar su lugar", dijo Grohl.

Señaló que si bien había sido el quinto baterista de Nirvana, la historia de cuatro bateristas de Foo Fighters hizo que el papel de Hawkins fuera aún más definitorio.

Grohl elogió a Freese como un "profesional consumado" con una larga carrera, tocando con artistas desde Michael Bublé hasta Offspring, informó Rolling Stone .

"Salimos de gira y nos lo pasamos genial, nos lo pasamos genial", dijo.

Foo Fighters deja atrás a Josh Freese

La banda se tomó un descanso después de aproximadamente un año y medio de gira, durante el cual pasaron de seis a siete meses discutiendo los próximos pasos de la banda.

"En esos seis o siete meses, como banda, hablamos sobre qué hacer a continuación, una nueva dirección, y pensamos: 'Está bien, llamemos a Josh y hagámosle saber que vamos a seguir adelante con un baterista diferente'", dijo Grohl.

Según Billboard , destacó que la decisión fue colectiva: "Todos llamamos, no fui sólo yo".

Grohl describió la conversación como directa y llena de agradecimiento. "Básicamente, llamamos a Josh y le dijimos: 'Oye, eso estuvo genial. Fue genial, muchas gracias, pero vamos a buscar otro baterista'".

La banda no hizo ningún anuncio público en ese momento. "Después de eso, no hicimos ningún comunicado de prensa, ni tuiteamos nada, ni concedimos entrevistas. No dijimos nada", añadió Grohl.

Desde entonces, Freese regresó a Nine Inch Nails y reemplazó brevemente a Weezer durante su gira por festivales australianos.

Foo Fighters ha fichado a Ilan Rubin, miembro de gira de Nine Inch Nails, como su nuevo baterista, y Grohl ha dicho: "Es como si nos sintiéramos como una banda otra vez, hombre".

La banda se está preparando para lanzar su álbum número 12, Your Favorite Toy , el 24 de abril, y recientemente interpretó la canción principal en "The Graham Norton Show".