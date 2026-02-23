Manon, miembro de KATSEYE, se retirará temporalmente de las actividades grupales para centrarse en su salud y bienestar, confirmaron el grupo y sus sellos esta semana.

En una declaración compartida en la plataforma de fans Weverse, HYBE y Geffen Records dijeron que después de "conversaciones abiertas y reflexivas", acordaron que Manon tomaría un descanso para priorizar su salud.

Las compañías enfatizaron que "apoyan plenamente esta decisión" y enfatizaron que el bienestar de la artista es su principal preocupación. También aseguraron a los fans que KATSEYE continuará con sus promociones y presentaciones programadas durante su ausencia, según allkpop .

El anuncio, publicado el 20 de febrero, explicó que Manon "se alejará de las actividades grupales por un período temporal".

No se especificó una fecha para su regreso, y el comunicado solo decía que las integrantes "esperan volver a estar juntas cuando llegue el momento". El mensaje finalizaba agradeciendo a los fans, conocidos como EYEKONs, por su "continuo amor, paciencia y comprensión".

Los fans reaccionaron rápidamente en línea, enviando mensajes de apoyo y expresando su esperanza de que Manon se tome el tiempo necesario para recuperarse. Algunos comentaron que ha enfrentado una intensa presión y escrutinio desde su debut con el grupo femenino internacional formado a través del proyecto de audiciones "The Debut: Dream Academy", informó el Hindustan Times .

Muchos comentaristas dijeron que estaban aliviados de que las agencias le permitieran descansar y concentrarse en su salud en lugar de apresurarse con sus agendas.

KATSEYE, que debutó oficialmente en agosto de 2024, ha conseguido un creciente número de seguidores internacionales con lanzamientos como "Touch", "Gnarly" y "Gabriela". En entrevistas anteriores sobre el segundo EP del grupo, Manon describió su música como un fiel reflejo de su identidad y habló sobre la atención que prestan a los "detalles más sutiles" en su trabajo.

Por ahora, se espera que los miembros restantes promuevan como un equipo de cinco miembros mientras mantienen a Manon involucrada en espíritu y dejan la puerta abierta para su regreso una vez que su condición mejore, según Variety .