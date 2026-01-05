La atención de Ariana Grande a los detalles quedó en evidencia cuando asistió a los Critics' Choice Awards de 2026 en California, pero un momento fugaz en la alfombra roja reveló un indicio de inseguridad.

La lectora de labios profesional Nicola Hickling, hablando con Mirror US, interpretó un intercambio fuera de cámara en el que Grande preguntó: "¿Me veo bien?".

Luego se giró para mostrar la parte de atrás de su vestido y agregó: "La espalda". Un acompañante anónimo la tranquilizó y Grande respondió: "Gracias".

La actriz de 32 años lucía radiante con un vestido a medida de Alberta Ferretti, adornado con piedras preciosas, y una capa transparente de cuentas. Su cabello castaño lucía un elegante recogido, con un flequillo ralo que enmarcaba su rostro, evocando a su personaje de Glinda en "Wicked".

La derrota de Grande en el Critics' Choice genera reacciones de los fans

Su interpretación en "Wicked: For Good" le valió una nominación a Mejor Actriz de Reparto, mientras que la película misma acaparó atención en categorías importantes como Mejor Película, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Peluquería y Maquillaje. Compitieron junto a ella Amy Madigan, Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas, Wunmi Mosaku y Teyana Taylor.

Los fanáticos expresaron su decepción en las redes sociales después de que Grande perdió ante Madigan.

Uno escribió : "¡Qué desaire tan grande! Esto es un desastre. Lo siento mucho, pero la actuación de Amy ni siquiera fue tan buena".

Otro agregó : "¿Cuándo finalmente tomarán en serio a Ariana Grande Butera por su interpretación de Glinda? Ella merecía el premio Critics' Choice a la mejor actriz de reparto mucho más que cualquiera de las otras nominadas. La forma en que encarnó completamente a Glinda fue nada menos que increíble, pero siempre la pasan por alto".

ariana grande wrote critics choice awards members a letter about what playing glinda meant to her ♡ pic.twitter.com/ZFGsMESFf7 — Ariana Grande Today (@ArianaToday) January 1, 2026

Sus seguidores elogiaron su dedicación: "Dedicó años de trabajo, estudio y dedicación al papel de Glinda, especialmente sabiendo que había sido su sueño desde niña. ¡Ojalá los Globos de Oro y los Oscar den un paso al frente y le den el reconocimiento que realmente se ha ganado y merece!"

Algunos lo tomaron con más ligereza y dijeron: "¡BUENO, ARIANA GRANDE GANA EL PREMIO MÁS BELLO EN LOS PREMIOS CRÍTICOS HOY!"