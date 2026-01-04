Guillermo del Toro y su película Frankenstein estaban entre los más nominados en los Critics Choice Awards de 2026. A pesar de que el director mexicano dedicó meses y meses a promover la cinta y estos premios son importantes para las nominaciones al Oscars, su silla permaneció vacía. Su ausencia se debió a un doloroso motivo familiar.

El fin de semana, durante la entrega de los Premios de cine de Palm Spring, donde fue homenajeado por su trabajo en Frankenstein con el Visionary Award, el cineasta contó que el momento era "agridulce", tras la muerte reciente de su hermano mayor Federico del Toro.

"Hace tres días perdí a mi hermano mayor, pero estoy aquí", contó. "Puede que no esté en algunas funciones, pero no en esta "Estoy aquí porque esto es familia. La vida te da una familia en el camino".

Durante su discurso, Del Toro contó: "Mi hermano y yo interpretamos a Víctor y a la criatura en muchos momentos de nuestras vidas, y hace muchos años nos concedimos amor y paz mutuamente. Así que estoy aquí por la familia".

Birthday memory: My brother Federico (right) and I- in a happy, sunny afternoon in my Grandmother's house. pic.twitter.com/djdBMy3peW — Guillermo del Toro (@RealGDT) October 9, 2015

El luto de la familia Del Toro se siente intenso. Del Toro es un ávido comentarista en la red social X y estuvo totalmente ausente durante la noche del domingo, a pesar de que Frankenstein tenía 11 nominaciones y fue distinguida con el Critics Choice Awards en las categorías de Mejor Actor Secundario para Jacob Elordi, mejor diseño de producción, vestuario y mejor maquillaje.

Aunque estos premios son menos conocidos, representan claros caminos hacia el Oscar. Es posible que Memo, como le llaman sus conocidos, haya escogido ausentarse esta semana y retomar la campaña de promoción de Frankenstein el próximo domingo cuando se entregan los Globos de Oro, en los que compite en cinco nominaciones.

El 16 de enero terminan las votaciones para los Oscars y el 22 se anuncian las nominaciones. Sin embargo, la familia es lo más importante. Nuestro pésame para los dolientes de Federico del Toro.