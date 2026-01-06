La reciente operación militar liderada por Estados Unidos en Venezuela, que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ha provocado disruptivas consecuencias más allá del terreno político y geopolítico. Uno de los efectos colaterales más insólitos y virales en redes sociales fue cómo numerosos famosos y viajeros de alto perfil, como Leonardo DiCaprio, Natalie Portman y Mike Tyson, entre muchos otros quedaron atrapados en islas del Caribe, privados de vuelos de regreso a Estados Unidos y otros destinos por el cierre temporal del espacio aéreo en la región.

Te puede interesar: Hay un nuevo Wedding Singer: Billy Joel da un show sorpresa en una boda en Florida tras largo reposo por razones de salud

Todo comenzó el 3 de enero de 2026, cuando la Casa Blanca confirmó que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un operativo en Caracas para capturar a Maduro, acusado por Washington de narcotráfico y crímenes vinculados a redes criminales internacionales. La acción fue acompañada por bombardeos selectivos y un despliegue naval importante en el Caribe, lo que llevó a la Administración Federal de Aviación (FAA) a cerrar el espacio aéreo en vastas áreas del Caribe por razones de seguridad.

Ese cierre afectó de lleno a miles de turistas que habían pasado las fiestas de fin de año en destinos como St. Barts, Anguilla, Saint Martin y Puerto Rico, obligándolos a extender su estadía forzosamente. Entre los más comentados en medios internacionales estuvieron nombres de Hollywood comoLeonardo DiCaprio, Natalie Portman, Queen Latifah, Mike Tyson y el empresario de vida nocturna Richie Akiva.

DiCaprio, por ejemplo, debió cancelar su asistencia a los Palm Springs International Film Awards, donde estaba programado para recibir un reconocimiento, debido a que no pudo salir de St. Barts por las restricciones de vuelo impuestas tras la operación en Venezuela.

Las redes sociales se llenaron de publicaciones de viajeros sorprendidos o resignados, desde celebridades hasta turistas comunes. Algunos intentaron llegar a islas vecinas vía mar para encontrar salidas aéreas alternativas, pero la alta demanda y los cupos limitados complicaron esos planes

A pesar del impacto en la agenda profesional y personal de muchos, la respuesta en el terreno fue variada. Algunos, con recursos suficientes, convirtieron el contratiempo en fiesta improvisada, mientras que otros enfrentaron costos adicionales y estrés logístico para reprogramar sus vuelos u hospedajes.

Los inconvenientes fueron resueltos, para algunos en menos de 48 horas. Un muy bronceado DiCaprio logró asistir a la entrega de los Critics Choice Awards del domingo 4 de enero, donde perdió en la categoría de Mejor Actor de Cine. El premio quedó en manos de su gran rival en esta temporada de premios: Timothée Chalamet.