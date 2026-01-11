Globos de Oro 2026: Cómo verlos, horarios y nominados
Benicio del Toro, Jenna Ortega y Wagner Moura entre los nominados latinos
Con el inicio de la temporada de premios, los Globos de Oro se consolidan una vez más como un evento televisivo verdaderamente global. La 83.ª edición de los Globos de Oro se transmitirá en vivo el domingo 11 de enero de 2026, y los espectadores de todo el mundo ahora tienen una idea más clara de cómo y dónde sintonizarlos, ya sea desde Estados Unidos, Latinoamérica o el extranjero.
En Estados Unidos, la ceremonia se transmitirá en vivo por CBS, lo que marca un año más el regreso de los Globos a una importante cadena de televisión. La gala comienza a las 8 p. m. hora del este y a las 5 p. m. hora del Pacífico, lo que la convierte en un evento en horario estelar en todo el país. Los espectadores con cable, satélite o antena digital pueden verla a través de su estación local de CBS.
Para quienes ya no tienen cable, la plataforma de streaming Paramount+ es la plataforma oficial de los Globos de Oro. La transmisión en vivo estará disponible para los suscriptores de Paramount+ con el plan Showtime, mientras que la ceremonia completa estará disponible on-demand al día siguiente en todos los niveles de suscripción. La configuración dual de televisión y streaming refleja cómo los Globos están apostando por la accesibilidad tras varios años turbulentos para la ceremonia.
Fuera de EE. UU., el acceso varía según la región, pero los Globos de Oro mantienen una amplia presencia internacional. En Canadá, la ceremonia será transmitida por Citytv, con transmisión disponible a través de Citytv+. En Australia, se espera que Paramount+ transmita el evento en vivo, con posterior visualización a la carta para los suscriptores.
Latinoamérica sigue siendo uno de los mercados internacionales más importantes para la temporada de premios. En gran parte de la región, los Globos de Oro se transmitirán por TNT, que desde hace tiempo ha sido la sede de las principales ceremonias de premios de Hollywood. La transmisión de TNT suele incluir comentarios en español o portugués, según el país, y llega a espectadores de México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.
Las audiencias de streaming en Latinoamérica también podrán ver la ceremonia en vivo a través de HBO Max, que transmitirá la ceremonia en toda la región. La disponibilidad tanto de televisión tradicional como de streaming permite a los espectadores verla desde el televisor en casa o seguirla en dispositivos móviles y televisores inteligentes. En México, se espera que HBO Max y TNT sean las principales plataformas de visualización, con cobertura adicional de la alfombra roja a cargo de canales regionales.
Las zonas horarias favorecen a Latinoamérica. La mayoría de los países verán la ceremonia transmitida el domingo por la noche, hora local, coincidiendo estrechamente con la transmisión en EE. UU. y haciendo que la transmisión en vivo sea mucho más accesible que en Europa o partes de Asia.
nominados a los Globos de Oro
Las nominaciones a los Globos de Oro de 2026 reconocieron a algunos actores latinos por su trabajo en cine y televisión. Jenna Ortega y Selena Gomez están nominadas a Mejor Actriz en una Serie de Comedia, y Diego Luna recibió una nominación a Mejor Actor en una Serie Dramática.
En las categorías de cine, Oscar Isaac fue nominado como mejor actor en una película dramática, en la que compite con Wagner Moura, y Benicio del Toro, como mejor actor de reparto en una película de comedia o miniserie.
En las categorías detrás de cámaras, Guillermo del Toro fue incluido en la categoría de Mejor Director, mientras que Frankenstein y El Agente Secreto fueron nominados a Mejor Película.
El Agente Secreto también está en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa, donde también compite la española Sirat.
Aquí está la lista completa de nominados:
Mejor Película - Drama
FRANKENSTEIN
Hamnet
Fue solo un accidente
EL AGENTE SECRETO
VALOR SENTIMENTAL
PECADORES
Mejor película musical o de comedia
LUNA AZUL
Bugonia
MARTY SUPREMO
NO HAY OTRA OPCIÓN
NUEVA OLA
UNA BATALLA TRAS OTRA
Mejor Actriz en una Película - Drama
JESSIE BUCKLEY, HAMNET
JENNIFER LAWRENCE, MUERE MI AMOR
RENATE REINSVE, VALOR SENTIMENTAL
JULIA ROBERTS, DESPUÉS DE LA CACERÍA
TESSA THOMPSON, HEDDA
EVA VICTOR, LO SIENTO, BEBÉ
Mejor actor en una película - Drama
JOEL EDGERTON, SUEÑOS DE TREN
OSCAR ISAAC, FRANKENSTEIN
DWAYNE JOHNSON, LA MÁQUINA DE APASIONAR
MICHAEL B. JORDAN, PECADORES
WAGNER MOURA, EL AGENTE SECRETO
JEREMY ALLEN WHITE, SPRINGSTEEN: LÍBAME DE NINGUNA PARTE
Mejor actriz femenina – Película – Musical/Comedia
ROSE BYRNE | SI TUVIERA PIERNAS, TE PATEARÍA
CYNTHIA ERIVO | MALVADA: PARA SIEMPRE
KATE HUDSON | CANCIÓN CANTADA EN AZUL
CHASE INFINITI | UNA BATALLA TRAS OTRA
AMANDA SEYFRIED | EL TESTAMENTO DE ANN LEE
EMMA STONE | BUGONIA
Mejor actor masculino – Película – Musical/Comedia
TIMOTHÉE CHALAMET | MARTÍN SUPREMO
GEORGE CLOONEY | JAY KELLY
LEONARDO DICAPRIO | UNA BATALLA TRAS OTRA
ETHAN HAWKE | LUNA AZUL
LEE BYUNG-HUN | NO HAY OTRA OPCIÓN
JESSE PLEMONS | BUGONIA
Mejor serie de televisión - Drama
EL DIPLOMÁTICO
EL PITT
PLURIBUS
RUPTURA
CABALLOS LENTOS
EL LOTO BLANCO
Mejor Actriz de Reparto en una Película
EMILY BLUNT | LA MÁQUINA DE APASIONAR
ELLE FANNING | VALOR SENTIMENTAL
ARIANA GRANDE | WICKED: PARA SIEMPRE
INGA IBSDOTTER LILLEAAS | VALOR SENTIMENTAL
AMY MADIGAN | ARMAS
TEYANA TAYLOR | UNA BATALLA TRAS OTRA
Mejor película de animación
ARCO
DEMON SLAYER: CASTILLO INFINITO DE KIMETSU NO YAIBA
ELIO
CAZADORES DE DEMONIOS DEL KPOP
LA PEQUEÑA AMÉLIE O EL CARÁCTER DE LA LLUVIA
ZOOTOPIA 2
Mejor actriz en una miniserie, serie antológica o película para televisión
CLAIRE DANES | LA BESTIA QUE LLEVA DENTRO DE MÍ
Rashid Jones | Espejo negro
AMANDA SEYFRIED | RÍO LARGO Y BRILLANTE
SARAH SNOOK | TODO ES CULPA SUYA
MICHELLE WILLIAMS | MORIR POR SEXO
ROBIN WRIGHT | LA NOVIA
Mejor Actriz en una Serie Musical o de Comedia
KRISTEN BELL | NADIE QUIERE ESTO
AYO EDEBIRI | EL OSO
SELENA GOMEZ | SOLO ASESINATOS EN EL EDIFICIO
NATASHA LYONNE | CARA DE PÓQUER
JENNA ORTEGA | MIÉRCOLES
JEAN SMART | TRUCOS
Mejor Actriz en una Serie de Televisión – Drama
Kathy Bates | Matlock
BRITT LOWER | INDEMNIZACIÓN
HELEN MIRREN | MOBLAND
BELLA RAMSEY | EL ÚLTIMO DE NOSOTROS
KERI RUSSELL | EL DIPLOMÁTICO
Ñandú de mar | PLURIBUS
Mejor actor en una serie de televisión - Drama
STERLING K. BROWN | PARAÍSO
DIEGO LUNA | ANDOR
GARY OLDMAN | CABALLOS LENTOS
MARK RUFFALO | TAREA
ADAM SCOTT | INDEMNIZACIÓN
NOÉ WYLE | EL PITT
Mejor actor en una miniserie, serie antológica o película para televisión
JACOB ELORDI | EL CAMINO ANGOSTO HACIA EL NORTE PROFUNDO
PAUL GIAMATTI | ESPEJO NEGRO
STEPHEN GRAHAM | ADOLESCENCIA
CHARLIE HUNNAM | MONSTRUO: LA HISTORIA DE ED GEIN
JUDE LAW | CONEJO NEGRO
MATTHEW RHYS | LA BESTIA EN MÍ
Mejor actor en una serie de televisión musical o de comedia
ADAM BRODY | NADIE QUIERE ESTO
STEVE MARTIN | SOLO ASESINATOS EN EL EDIFICIO
GLEN POWELL | CHAD POWERS
SETH ROGEN | EL ESTUDIO
MARTIN SHORT | SOLO ASESINATOS EN EL EDIFICIO
JEREMY ALLEN WHITE | EL OSO
Mejor actor de reparto en una película de comedia o musical
BENICIO DEL TORO | UNA BATALLA TRAS OTRA
JACOB ELORDI | FRANKENSTEIN
PAUL MESCAL | HAMNET
SEAN PENN | UNA BATALLA TRAS OTRA
ADAM SANDLER | JAY KELLY
Mejor guión
PAUL THOMAS ANDERSON | UNA BATALLA TRAS OTRA
RONALD BRONSTEIN Y JOSH SAFDIE | MARTY SUPREME
RYAN COOGLER | PECADORES
JAFAR PANAHI | FUE SOLO UN ACCIDENTE
ESKIL VOGT Y JOACHIM TRIER | VALOR SENTIMENTAL
CHLOÉ ZHAO Y MAGGIE O'FARRELL | HAMNET
Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Televisión
CARRIE COON | EL LOTO BLANCO
ERIN DOHERTY | ADOLESCENCIA
HANNAH EINBINDER | TRUCOS
CATHERINE O'HARA | EL ESTUDIO
PARKER POSEY | EL LOTO BLANCO
AIMEE LOU WOOD | EL LOTO BLANCO
Mejor actor de reparto en una serie de televisión
OWEN COOPER | ADOLESCENCIA
BILLY CRUDUP | EL SHOW DE LA MAÑANA
WALTON GOGGINS | EL LOTO BLANCO
JASON ISAACS | EL LOTO BLANCO
TRAMELL TILLMAN | INDEMNIZACIÓN
ASHLEY WALTERS | ADOLESCENCIA
Mejor película en lengua extranjera
Fue solo un accidente
NO HAY OTRA OPCIÓN
EL AGENTE SECRETO
VALOR SENTIMENTAL
SIRĀT
LA VOZ DE HIND RAJAB
Mejor serie limitada, serie antológica o película para televisión
ADOLESCENCIA
TODO ES CULPA DE ELLA
LA BESTIA EN MÍ
ESPEJO NEGRO
Morir por sexo
LA NOVIA
La mejor canción de película
"SUEÑO COMO UNO" | AVATAR: FUEGO Y CENIZA | Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen
"DORADO" –– CAZADORES DE DEMONIOS DEL KPOP | Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick
"TE MENTÍ" | PECADORES | Raphael Saadiq, Ludwig Göransson
"NO HAY LUGAR COMO EL HOGAR" | MALVADO: PARA SIEMPRE | Stephen Schwartz
"LA CHICA EN LA BURBUJA" | MALVADA: PARA SIEMPRE | Stephen Schwartz
"SUEÑOS EN TREN" | SUEÑOS EN TREN | Nick Cave, Bryce Dessner
Mejor actuación en un especial de stand-up de televisión
BILL MAHER: ¿ALGUIEN MÁS ESTÁ VIENDO ESTO?
BRETT GOLDSTEIN: LA SEGUNDA MEJOR NOCHE DE TU VIDA
KEVIN HART: ACTUANDO SEGÚN MI EDAD
KUMAIL NANJIANI: PENSAMIENTOS NOCTURNOS
RICKY GERVAIS: MORTALIDAD
SARAH SILVERMAN: POST-MORTEM
El mejor podcast
EXPERTO EN SILLONES CON DAX SHEPHERD
LLÁMALA PAPÁ
BUEN PASEO CON AMY POEHLER
EL PODCAST DE MEL ROBBINS
SIN INTELIGENCIA
ARRIBA PRIMERO
El mejor logro de taquilla
AVATAR: FUEGO Y CENIZA
F1
CAZADORES DE DEMONIOS DEL KPOP
MISIÓN: IMPOSIBLE – EL AJUSTE DE CUENTAS FINAL
PECADORES
ARMAS
MALVADO: PARA BIEN
ZOOTOPIA 2
