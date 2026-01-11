Con el inicio de la temporada de premios, los Globos de Oro se consolidan una vez más como un evento televisivo verdaderamente global. La 83.ª edición de los Globos de Oro se transmitirá en vivo el domingo 11 de enero de 2026, y los espectadores de todo el mundo ahora tienen una idea más clara de cómo y dónde sintonizarlos, ya sea desde Estados Unidos, Latinoamérica o el extranjero.

En Estados Unidos, la ceremonia se transmitirá en vivo por CBS, lo que marca un año más el regreso de los Globos a una importante cadena de televisión. La gala comienza a las 8 p. m. hora del este y a las 5 p. m. hora del Pacífico, lo que la convierte en un evento en horario estelar en todo el país. Los espectadores con cable, satélite o antena digital pueden verla a través de su estación local de CBS.

Para quienes ya no tienen cable, la plataforma de streaming Paramount+ es la plataforma oficial de los Globos de Oro. La transmisión en vivo estará disponible para los suscriptores de Paramount+ con el plan Showtime, mientras que la ceremonia completa estará disponible on-demand al día siguiente en todos los niveles de suscripción. La configuración dual de televisión y streaming refleja cómo los Globos están apostando por la accesibilidad tras varios años turbulentos para la ceremonia.

Fuera de EE. UU., el acceso varía según la región, pero los Globos de Oro mantienen una amplia presencia internacional. En Canadá, la ceremonia será transmitida por Citytv, con transmisión disponible a través de Citytv+. En Australia, se espera que Paramount+ transmita el evento en vivo, con posterior visualización a la carta para los suscriptores.

Latinoamérica sigue siendo uno de los mercados internacionales más importantes para la temporada de premios. En gran parte de la región, los Globos de Oro se transmitirán por TNT, que desde hace tiempo ha sido la sede de las principales ceremonias de premios de Hollywood. La transmisión de TNT suele incluir comentarios en español o portugués, según el país, y llega a espectadores de México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

Las audiencias de streaming en Latinoamérica también podrán ver la ceremonia en vivo a través de HBO Max, que transmitirá la ceremonia en toda la región. La disponibilidad tanto de televisión tradicional como de streaming permite a los espectadores verla desde el televisor en casa o seguirla en dispositivos móviles y televisores inteligentes. En México, se espera que HBO Max y TNT sean las principales plataformas de visualización, con cobertura adicional de la alfombra roja a cargo de canales regionales.

Las zonas horarias favorecen a Latinoamérica. La mayoría de los países verán la ceremonia transmitida el domingo por la noche, hora local, coincidiendo estrechamente con la transmisión en EE. UU. y haciendo que la transmisión en vivo sea mucho más accesible que en Europa o partes de Asia.

nominados a los Globos de Oro

Las nominaciones a los Globos de Oro de 2026 reconocieron a algunos actores latinos por su trabajo en cine y televisión. Jenna Ortega y Selena Gomez están nominadas a Mejor Actriz en una Serie de Comedia, y Diego Luna recibió una nominación a Mejor Actor en una Serie Dramática.

En las categorías de cine, Oscar Isaac fue nominado como mejor actor en una película dramática, en la que compite con Wagner Moura, y Benicio del Toro, como mejor actor de reparto en una película de comedia o miniserie.

En las categorías detrás de cámaras, Guillermo del Toro fue incluido en la categoría de Mejor Director, mientras que Frankenstein y El Agente Secreto fueron nominados a Mejor Película.

El Agente Secreto también está en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa, donde también compite la española Sirat.

