Cuando Billie Eilish usó Instagram este fin de semana para dar su opinión sobre ICE y sus actividades antiinmigrantes y en las calles de Estados Unidos, su mensaje fue inequívoco y profundamente personal.

La nueve veces ganadora del Grammy, que ha pasado el último año observando los esfuerzos de control de inmigración de la administración Trump en su estado natal de California, compartió una serie de publicaciones que no se anduvieron con rodeos: la agencia de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos fue calificada de "grupo terrorista financiado y apoyado por el gobierno federal" responsable de "destrozar familias, aterrorizar a ciudadanos y ahora asesinar a personas inocentes".

Su intervención se produjo apenas dos días después de que Renee Nicole Good, de 37 años, fuera asesinada a tiros por el oficial de ICE Jonathan Ross durante una operación de control de inmigración en un vecindario residencial de Minneapolis el miércoles por la mañana.

Sin embargo, las publicaciones de Eilish representaron algo más que una respuesta reflexiva de una celebridad ante una tragedia. Señalaron un momento crucial, uno que ahora ha impulsado una reflexión nacional sobre los métodos de la agencia bajo la administración Trump.

Lo que ocurrió en Minneapolis: el tiroteo controvertido y las versiones oficiales

El incidente en sí se ha convertido en el centro de una feroz disputa sobre lo que realmente ocurrió en la Avenida Portland. El Departamento de Seguridad Nacional, el presidente Trump y el vicepresidente J.D. Vance han sostenido que Good intentó atropellar a los agentes del ICE en lo que califican de acto de legítima defensa. Sin embargo, las imágenes de video verificadas cuentan una historia completamente diferente.

El análisis cuadro por cuadro de ABC News revela que Good en realidad estaba alejando su Honda Pilot del oficial que le disparó, no hacia él, en los momentos antes de que sonara el primero de los tres disparos a las 9:37 am. El vehículo que estaba manejando, una SUV, avanzaba por una calle residencial cuando comenzó el tiroteo, no atacaba.

Incluso el propio Trump pareció perturbado por lo que presenció al revisar las imágenes en el Despacho Oval en presencia de un reportero del New York Times . "Bueno... yo... desde mi punto de vista... es una escena terrible", dijo, según se informa, el presidente, dos veces enjuiciado. "Creo que es horrible de ver. No, detesto verlo". El comentario, vacilante e incómodo, contrastaba marcadamente con la defensa tajante que su administración había montado del tiroteo.

ICE y la política de control de inmigración

El activismo de Eilish en redes sociales ha provocado una reacción previsible por parte de las autoridades federales. El Departamento de Seguridad Nacional emitió un comunicado en el que calificó sus publicaciones de "retórica basura" e insistió en que Good había "utilizado su vehículo como arma" para intentar matar a un agente.

La agencia reafirmó sus polémicas afirmaciones, incluso publicando imágenes supuestamente tomadas por el agente que disparó a Good, una medida diseñada para corroborar la versión oficial. Sin embargo, las autoridades locales, incluido el gobernador de Minnesota, Tim Walz, contraatacaron rápidamente, y Walz advirtió al público que no se dejara llevar por la propaganda.

El contexto más amplio es crucial. Eilish lleva mucho tiempo oponiéndose abiertamente a las políticas de Trump, tras haber respaldado a Kamala Harris durante las elecciones presidenciales de 2024. Sin embargo, su reciente activismo indica una escalada.

Antes del viernes, ya había compartido publicaciones condenando las redadas de ICE en Los Ángeles , la ciudad donde nació y creció. El tiroteo de Minneapolis ha transformado lo que podría haber sido una oposición política distante en algo visceral e inmediato: un momento que exige acción.

En todo el país, Eilish no es la única persona indignada. La segunda publicación en su historia de Instagram exigió la abolición total del ICE, al tiempo que enumeraba a 32 personas que, según se informa, murieron bajo custodia de la agencia durante el último año. Una tercera publicación instó a los ciudadanos estadounidenses a contactar a sus representantes en el Congreso, exigiendo el arresto y procesamiento del agente Ross.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ha sido igualmente directo, diciendo a los periodistas que "salgan de Minneapolis" durante una conferencia de prensa el 8 de enero, describiendo el tiroteo como un acto de "ejercicio imprudente del poder que llevó a la muerte de alguien".

Lo que distingue este momento de las controversias anteriores en torno al ICE es la magnitud de la respuesta pública. Se han organizado más de mil manifestaciones contra la ofensiva migratoria de Trump en todo el país. Las escuelas de Minneapolis cancelaron clases.

El Ayuntamiento de Minneapolis emitió un comunicado en honor a Good, quien se encontraba cuidando a sus vecinos cuando le arrebataron la vida. Su madre, Donna Ganger, declaró al Minnesota Star Tribune que Renee simplemente vivía en las Ciudades Gemelas con su pareja cuando ocurrió la tragedia, a pocas cuadras de su casa.

La tragedia pone de relieve una dura realidad sobre las operaciones de control de ICE bajo la actual administración. Para Eilish, Frey y muchos otros que ahora exigen rendición de cuentas, la muerte de Good no representa una aberración, sino el punto final lógico de una agencia a la que se le ha otorgado cada vez más autoridad para operar con mínima supervisión.

Queda por ver si su voz, amplificada por millones de seguidores, se traducirá en un cambio legislativo significativo. Lo cierto es que la conversación sobre el futuro de ICE ha cambiado radicalmente.