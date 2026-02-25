MIAMI—Karla Souza no suaviza los matices en su nueva serie 56 Días. En todo caso, se adentra directamente en la incomodidad, y no solo en la del espectador. La serie la transporta a uno de los períodos más oscuros de su vida: la muerte de su hermano Adrián Olivares, el único mexicano que formó parte de Menudo.

Souza, una de las actrices latinas más prolíficas y versátiles de Hollywood, abraza la crudeza de la fascinante historia presentada en 56 Días, ya disponible en Prime Video, incluso con los recuerdos que la llenan de lágrimas. Estaba filmando la serie cuando se enteró del fallecimiento de Adrián. Visitar Miami ahora es agridulce: sus sobrinas están aquí, al igual que su ausencia. Pero Souza está acostumbrada a la dualidad. Además, ama su trabajo y los peculiares personajes que le dieron vida, así como la locura de la historia que ahora cuenta.

"Hay un cuerpo en una bañera en el primer episodio", me dijo Souza, riendo nerviosamente. "Y sí, fue perturbador. Lo estaba viendo en vivo, ahí mismo".

La actriz mexicana protagoniza este thriller psicológico adaptado de la novela superventas de Catherine Ryan Howard, y la serie no pierde tiempo en anunciar sus intenciones. La historia comienza con el descubrimiento de un cadáver en una bañera y se desarrolla en retrospectiva, rastreando una relación que se acelera durante el confinamiento y revela poco a poco obsesión, mentiras y autodestrucción.

Souza interpreta al personaje central, la detective Lee Riordan, una mujer cuya identidad pública sugiere moralidad y control, mientras que su vida privada se derrumba silenciosamente. Fue esa contradicción la que la atrajo.

"Debería ser alguien íntegra", explicó Souza. "Y, sin embargo, el lío en el que se encuentra podría literalmente acabar con su vida. Es muy autodestructiva".

Esa fractura interna le resultaba familiar. Souza relacionó abiertamente el desmoronamiento del personaje con sus propias tendencias. "Tengo tendencias autodestructivas", admitió. "Y eso fue lo que me hizo decir: 'Oh, sé lo que se siente estar en ese lugar'".

56 Días de Prime Video, donde Souza comparte pantalla con Dove Cameron, Avan Jogia y Dorian Missick, une a sus personajes emocional y físicamente, forzando a que los secretos salgan a la luz. Souza describió a su personaje como obsesivo, hiperdetallista y posiblemente neurodivergente, alguien cuya intensidad se convierte tanto en su fuerza como en su perdición.

"También existe esta fachada pública contra la realidad privada", dijo. "Vivimos en un momento donde esa diferencia social es enorme. Eso me interesó mucho temáticamente".

El papel también sitúa a Souza en un terreno inusual. Lidera un importante thriller en inglés sin interpretar a un personaje latino estereotipado. Su etnicidad no se explica, traduce ni se convierte en un recurso argumental. Simplemente existe.

Aún así, encontró formas sutiles de llevar su cultura a la pantalla.

En el primer episodio, mientras los espectadores observan la escena del crimen, el baño del personaje de Souza contiene detalles pequeños pero inconfundibles. "Me preguntaron qué accesorios quería", recordó. "Y les dije: 'Denme mis mini Vicks. Denme Vivaporú '".

El momento pasa rápido, pero para muchos espectadores, es como una broma privada. "Es como un huevo de Pascua", dijo Souza. "No dije que viniera de nuestra cultura, pero así es". No es la única forma en que llevó su mexicanidad a la pantalla. "Siempre está conmigo, así que es parte de todo lo que hago. Es una realidad", dijo.

Filmar algunas de las escenas más explícitas de la serie puso a prueba sus límites, sobre todo en lo que respecta a la sobrecarga sensorial. "Los olores me afectan mucho", dijo. "Mi esposo no puede usar perfume. Yo tampoco. Así que, cuando estábamos filmando, gracias a Dios, no olía como uno se imagina".

Hizo una pausa y luego agregó: "Lo que ven en la serie, lo vi en vivo. Fue intenso".

Su origen bilingüe y bicultural le ha permitido desde hace mucho tiempo desenvolverse con fluidez entre diferentes sectores. Pasó años viviendo tanto en México como en Estados Unidos antes de llegar a la edad adulta, un hecho que, según ella, sorprende a quienes asumen que creció completamente en México.

"Viví cinco o seis años en Estados Unidos antes de cumplir los 18", explicó. "Así que siempre he estado dividida entre estas dos culturas. Mi carrera lo refleja". Esa división ahora se percibe como una ventaja, sobre todo a medida que las plataformas de streaming amplían su alcance. Sin embargo, Souza mantiene una visión clara sobre la representación.

"Solo el uno por ciento de las películas de estudio tienen latinos", dijo. "Y representamos mucho más que eso en la cultura estadounidense. La música lo ha descubierto. La actuación, no".

Y hablar de música la trae de vuelta a Adrián. "Estar aquí en Miami me hace pensar mucho en él. De hecho, estaba filmando 56 Días cuando falleció, y la producción me permitió irme y volver. Les estoy increíblemente agradecida por eso", recuerda.

"Adrián es la razón por la que sentí, o creí, que tenía algo que ver con este mundo artístico. Él sentía un gran amor por la música y por lo que yo hacía. Amaba todo lo relacionado con mi carrera. Era como un animador, y tener eso en mi familia fue tan hermoso, porque era un creativo comprensivo, alguien a quien respetaba y admiraba profundamente", añadió Souza. Para ella, todo lo que hace ahora forma parte del legado de su hermano.