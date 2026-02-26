Jisoo de BLACKPINK abordó las críticas pasadas sobre su actuación y prometió mostrar un claro crecimiento como actriz mientras promocionaba su nueva serie romántica de Netflix Boyfriend on Demand en su presentación de prensa en Seúl el 26 de febrero.

En el evento, Jisoo reconoció haber visto las reacciones a sus proyectos de actuación anteriores y comprende que algunos espectadores cuestionaron sus habilidades y enfoque. Compartió que estas respuestas la impulsaron a estudiar sus actuaciones con más detenimiento y a abordar Boyfriend on Demand con mayor responsabilidad como actriz principal.

Jisoo dijo que quiere que el público vea progreso en su expresión emocional y ritmo, y prometió seguir mejorando con cada nuevo papel. Sus comentarios surgen después de debates en línea y entrevistas con directores que despertaron la compasión de muchos internautas coreanos, quienes sintieron que había sido tratada con dureza, según allkpop .

when jisoo walked over to him and inguk started smiling like that… I’m DONE 😭 pic.twitter.com/HhnwIluVEa — misa ୨୧ (@cyberpjnk) February 26, 2026

Boyfriend on Demand es una comedia romántica que sigue a Mirae, una directora de producción de webtoons que, agotada por la vida real, recurre a un servicio de citas virtuales para "ordenar" novios mensuales. La serie combina el realismo de la vida de oficina con la innovadora idea de suscribirse a citas en un mundo virtual, lo que permite a un actor interpretar múltiples personajes y situaciones.

El director Kim Jeong-sik explicó que partió de la idea de "¿Qué pasaría si pudieras suscribirte a citas?" y espera que los espectadores sientan que están experimentando un servicio del futuro cercano con antelación. La serie se emitirá en Netflix, lo que le dará un alcance global inmediato y la posicionará como un proyecto clave en la carrera actoral de Jisoo.

Este drama marca uno de los papeles protagónicos más importantes de Jisoo, quien amplió su carrera musical a la actuación. Interpreta a Mirae junto a Seo In Guk, quien recientemente la elogió por ser la persona ideal para el proyecto y destacó la profundidad emocional del concepto de citas virtuales.

Los analistas de la industria ven Boyfriend on Demand como una oportunidad para que Jisoo fortalezca su imagen como una actriz seria, no solo como una ídolo del K-pop en expansión. Con el estreno de la serie el 6 de marzo, hay grandes expectativas de ver si su prometido crecimiento en pantalla puede cambiar la opinión de los críticos anteriores, según Times Now News .