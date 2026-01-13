Netflix lanzó el tráiler oficial de One Piece: Into the Grand Line mostrando a los malvados asesinos de Baroque Works y nuevos personajes importantes antes del estreno del programa el 10 de marzo.

El tráiler de 90 segundos presenta a los fanáticos al sindicato criminal secreto Baroque Works, con la actriz Lera Abova interpretando a la misteriosa Miss All Sunday, un personaje que luego se revelará como Nico Robin.

El avance muestra sus aterradores poderes de Fruta del Diablo, mostrando su capacidad de hacer brotar múltiples brazos de cualquier superficie o cuerpo. En una escena, usa su técnica "Doce Fleur" para hacer que los brazos emerjan de los cuerpos de los Marines, volviendo sus armas contra ellos, según Crunchyroll.

Miss All Sunday aparece junto a otros agentes de Baroque Works que aparecen en el tráiler. Charithra Chandran interpreta a Miss Wednesday, quien se muestra en un enfrentamiento con Nami, miembro de la tripulación. David Dastmalchian interpreta a Mr. 3, quien controla la cera de las velas, mientras que Camrus Johnson interpreta a Mr. 5, cuyas partes del cuerpo pueden provocar explosiones.

Jazzara Jaslyn aparece como Miss Valentine, que puede cambiar su peso corporal, y Sophia Anne Caruso interpreta a Miss Goldenweek, que usa pintura hipnótica para controlar a los enemigos.

El tráiler también destaca el regreso de la tripulación del Sombrero de Paja al entrar en Grand Line, según informó Anime News Network . Los fans podrán ver adelantos de nuevas ubicaciones, como Whiskey Peak, Little Garden y Drum Island. El avance presenta el debut de Tony Tony Chopper, el híbrido de humano y reno de nariz azul, con la voz de Mikaela Hoover, quien es la médica de la tripulación.

El reparto incluye a Callum Kerr como el Capitán de la Marina Smoker, Julia Rehwald como Tashigi y Katey Sagal como la Dra. Kureha. Joe Manganiello se une como Mr. 0, líder de Baroque Works, también conocido como Sir Crocodile, aunque su personaje permanece prácticamente oculto en el tráiler.

Netflix ha confirmado que "One Piece: Into the Grand Line" se estrenará el 10 de marzo de 2026 y que la tercera temporada ya está en producción. La serie continúa adaptando el aclamado manga de Eiichiro Oda, cuyo creador elogió el trabajo del equipo de acción real al dar vida a personajes como Chopper, según Anime Corner.