La preventa de entradas de Bruno Mars para la Gira Romántica ya se perfila como una de las más solicitadas de 2026, con fans de varios continentes planeando cómo conseguir asientos antes de que se agoten las entradas. Los teloneros, las paradas en las ciudades y las fechas clave de venta ya son públicos, y para muchos fans, la diferencia entre una noche de ensueño y perdérsela por completo dependerá de entender cómo funciona el sistema de preventa y estar listos a tiempo.

Te puede interesar: Andrea Bocelli se une a Mariah Carey como artista principal en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina

De abril a mediados de octubre de 2026, el Tour Romántico visitará importantes estadios de Norteamérica, Europa y el Reino Unido, convirtiéndose en uno de los eventos culturales pop más importantes del año. Las comunidades de fans en línea ya están analizando las normas de acceso anticipado, las zonas horarias y las estrategias de cola a medida que se acerca la primera ventana de venta.

Cuando abren las preventas

Se informa que la primera oportunidad para comprar entradas será el 14 de enero de 2026 a las 12:00 p. m., hora local del lugar, disponible para los fanáticos que se registren con anticipación a través de la página de registro oficial de Bruno Mars.

Para calificar, los fans deben registrarse antes del 12 de enero de 2026 a las 10:00 a. m. PT. Tras ello, recibirán confirmación y, en muchos casos, recordatorios por correo electrónico o SMS antes de la preventa. Saltarse este paso significa esperar a la venta general y posiblemente tener opciones limitadas en las ciudades más populares.

Este formato de preventa significa que el primer acceso no es aleatorio, sino que está vinculado a un registro proactivo; omitir este paso podría dejar a los fanáticos esperando hasta que se abran las ventas generales.

¿Quién obtiene el primer acceso?

Los fans que completen su registro en BrunoMars.com antes de la fecha límite podrán acceder a la preventa de artistas. Para los eventos de Ticketmaster, no se necesita un código adicional una vez confirmado el acceso; la preventa está vinculada directamente a su cuenta de Ticketmaster.

En algunos mercados europeos, o a través de socios específicos, aún es posible enviar códigos de preventa por correo electrónico o SMS.

Los foros de fans y los canales sociales ya están haciendo hincapié en los aspectos básicos: iniciar sesión en su cuenta de venta de entradas con antelación, tener los detalles de pago almacenados de forma segura y evitar actualizar innecesariamente una vez que ingresa a la cola virtual.

Venta general de entradas

Una vez finalizada la preventa, la venta general de entradas comenzará el 15 de enero de 2026 a las 12:00 p. m., hora local de cada ciudad. Las entradas no vendidas durante la preventa estarán disponibles para el público general, a menudo en varias plataformas de venta de entradas simultáneamente. Para la etapa en el Reino Unido, como los conciertos de julio en el estadio de Wembley de Londres, se aplica la misma fecha del 15 de enero, en consonancia con la hora local GMT.

Se espera que plataformas como Ticketmaster, Live Nation y los servicios oficiales de venta de entradas para eventos comiencen a funcionar en ese momento.

Hacia dónde se dirige la gira

El Tour Romántico abarca varios continentes, con paradas en Las Vegas, Houston, Toronto, Chicago, París, Berlín, Ámsterdam y Londres. Este itinerario ha aumentado la demanda en Londres y los mercados europeos, donde las preventas y las ventas generales se realizan en diferentes horarios locales, lo que significa que los fans deben estar atentos a las zonas horarias para no perder oportunidades.

La gira promociona el próximo álbum de Bruno Mars, The Romantic, que se lanzará el 27 de febrero de 2026, y agrega una narrativa de anticipación a cada venta de entradas.

Lo que los fanáticos deben saber antes de reservar

Se aplicarán límites de entradas en muchas regiones. Por ejemplo, los listados de Ticketmaster en el Reino Unido indican un límite de hasta seis entradas por comprador, tanto para la preventa como para la venta general, una medida diseñada para frenar las compras en grandes cantidades y la reventa. Los locales también pueden aplicar restricciones de edad, políticas de equipaje y controles de identificación, por lo que se recomienda a los compradores revisar las condiciones detenidamente antes de pagar.

Dada la demanda esperada, muchos mercados secundarios como StubHub ofrecen entradas antes de la fecha oficial de venta, pero se advierte a los fanáticos que verifiquen la autenticidad, ya que las listas especulativas pueden cancelarse posteriormente.

Los asistentes experimentados a conciertos recomiendan ingresar a las filas temprano, evitar actualizar la página repetidamente una vez que se está en el sistema y decidir rápidamente cuando aparecen los mapas de asientos, ya que la duda puede significar perder mejores ubicaciones.

Para aquellos que pierden la oportunidad inicialmente, las plataformas de reventa pueden ofrecer oportunidades más adelante, aunque los precios pueden variar significativamente respecto del valor nominal.

Con la preventa iniciada a mediados de enero y la venta general un día después, los fans de Bruno Mars tienen ahora un plazo ajustado para prepararse. En la práctica, estar registrado, conectado y listo a las 12:00 p. m., hora local, podría marcar la diferencia entre disfrutar de un recuerdo inolvidable y ver la gira a través de la pantalla del teléfono de otra persona.