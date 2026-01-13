En los días posteriores al tiroteo fatal de Renee Nicole Good, una madre de Minneapolis, su familia ha hablado públicamente, describiendo una pérdida que, según ellos, es "inimaginable" y que les cambió la vida. La mujer de 37 años, madre de tres hijos, fue asesinada a tiros el 7 de enero durante un encuentro con agentes de ICE, un incidente que ha provocado dolor, ira y exigencias de rendición de cuentas. Good acababa de dejar a su hijo de 6 años en la escuela esa misma mañana y conducía de regreso a casa con su esposa, Becca Good, cuando ocurrió el enfrentamiento, según informes de People y Associated Press .

Un video publicado posteriormente muestra a un agente de ICE rodeando el vehículo mientras Good permanecía al volante y Becca, de pie fuera del coche, hablaba con el agente. La situación se agravó rápidamente cuando Good empezó a mover el vehículo.

Un agente, posteriormente identificado como Jonathan Ross, disparó su arma y la hirió. El coche continuó su marcha antes de estrellarse en la carretera. Good fue declarado muerto poco después.

La familia pide humanidad y responsabilidad

Miembros de la familia extendida de Good, muchos de los cuales son parientes de su difunto esposo, Timmy Macklin Jr., han publicado un comunicado instando al público a centrarse en la compasión en lugar de la división. Macklin Jr., padre del hijo menor de Good, falleció en 2023 a los 36 años.

En declaraciones a The Guardian, la familia expresó su esperanza de que su "pérdida inimaginable" impulse un cambio y garantice que "menos familias tengan que soportar este tipo de dolor". Pidieron que las conversaciones sobre el caso se centren en la "humanidad, la empatía y el cuidado de la familia más afectada".

Los padres y hermanos de Macklin Jr. la describieron como "una madre extraordinaria, devota, profundamente amorosa y que siempre puso a sus hijos en el centro del mundo. Era una mujer de gran corazón y nunca se definió por la malicia", según The Guardian. Good deja tres hijos: un niño de 6 años que comparte con Macklin Jr. y dos hijos mayores, de 12 y 15 años, de su primer matrimonio, según informó Associated Press.

Jessica Fletcher, hermana de Macklin Jr., habló en nombre de la familia en una declaración publicada por The Oregonian: "Nuestra familia está profundamente afligida y nos comunicamos con cariño, claridad y amor en un momento de pérdida inimaginable. En el centro de esta tragedia se encuentran vidas que amamos y una familia que cambió para siempr".

Si bien la declaración de la familia evitó mencionar directamente a ICE, Fletcher reconoció el contexto más amplio y agregó: "No quiero que esto se convierta en una gran disputa con la otra parte. Eso solo sería echar más leña al fuego. Pero no decir nada también es político".

Continuó: "Sabemos que Renee también estaría allí, animando a quienes luchan por la justicia y apoyando a las personas, las causas y la comunidad que amaba. Esperamos que esto inspire responsabilidad, compasión y un cambio significativo".

Recordando a Renee Good

Los familiares enfatizaron que el debate público ha eclipsado con demasiada frecuencia la identidad de Good como persona. "Ha habido un intercambio de odio constante, y lo que se ha pasado por alto es la imagen de Renee", dijo Fletcher.

Charlene Fletcher, exsuegra de Good, declaró a The Guardian que conocerla "me hizo una mejor madre". Añadió: "Me siento profundamente mal de que Renee muriera así. Tenía una voz hermosa que todos deberían haber tenido la oportunidad de escuchar. Lo último que Renee hubiera querido era que se cometiera violencia en su nombre".

Han seguido surgiendo detalles adicionales sobre el tiroteo. Se informó que un perro se encontraba dentro del vehículo de Good en el momento del incidente y sobrevivió. Las imágenes muestran al animal sentado en la parte trasera del coche con la ventanilla bajada mientras se desarrollaban los hechos.

Un residente de Minneapolis que presenció lo sucedido declaró a People que Becca Good estaba visiblemente consternada, recordando sus palabras: "Esa es mi esposa. Le dispararon en la maldita cabeza, amigo. ¡Esto es ridículo!".

"Nosotros teníamos silbatos. Ellos tenían armas."

Becca Good ya había hablado sobre las circunstancias que llevaron al encuentro. En una declaración compartida el 9 de enero y publicada por People, afirmó que la pareja se había mudado recientemente a Minnesota "para mejorar su vida".

"Lo que encontramos al llegar aquí fue una comunidad vibrante y acogedora; hicimos amigos y compartimos alegría", dijo. "Aquí, por fin encontré paz y un refugio seguro. Eso me lo han arrebatado para siempre".

Al explicar lo sucedido esa mañana, añadió: "El miércoles 7 de enero, nos detuvimos para apoyar a nuestros vecinos. Llevábamos silbatos. Ellos tenían armas".

Mientras continúan las investigaciones, la familia de Good ha dejado en claro que su prioridad es honrar su memoria como madre, pareja y miembro de la comunidad.