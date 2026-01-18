Una publicación viral que afirma queel verdadero nombre de Steve Jobs era Abdul Lateef Jandali ha renovado la atención sobre la infancia, la adopción y los antecedentes familiares del cofundador de Apple. Steven Paul Jobs nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco y posteriormente se convirtió en una de las figuras más influyentes de la tecnología moderna, conocido por cofundar Apple Inc. y marcar la era de las computadoras personales junto a Steve Wozniak.

Si bien su identidad pública está firmemente establecida, los detalles sobre sus padres biológicos y su adopción han generado debate en línea sobre su ascendencia y su nombre de nacimiento. Los internautas se han preguntado: ¿Es ese su verdadero nombre?

Steve Jobs y su identidad pública

Steven Paul Jobs se forjó una reputación como empresario, inventor e inversor estadounidense, cuyo trabajo transformó la tecnología de consumo. Cofundó Apple en 1976 , posteriormente fundó NeXT y se convirtió en presidente y accionista mayoritario de Pixar, que produjo la primera película animada por computadora, Toy Story , en 1995.

Su carrera incluyó dejar Apple en 1985, regresar en 1997 después de que Apple adquiriera NeXT y liderar la revitalización de la compañía a través de productos como iMac, iPod , iPhone y iPad .

Padres biológicos y circunstancias tempranas

Jobs nació de Joanne Carole Schieble y Abdulfattah "John" Jandali, quienes no estaban casados cuando él nació. Jandali nació en un hogar musulmán de padres sirios adinerados y posteriormente cursó un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Wisconsin, tras estudiar en la Universidad Americana de Beirut. Schieble, católica estadounidense de ascendencia suizo-alemana, se enfrentó a la oposición de su padre debido a la fe musulmana de Jandali, lo que influyó en su decisión de gestionar una adopción cerrada.

Schieble viajó a San Francisco para dar a luz y solicitó que su hijo fuera adoptado por graduados universitarios. Cuando la primera pareja seleccionada se retiró, Jobs fue adoptado por Paul Reinhold Jobs y Clara Jobs, a pesar de no cumplir con el requisito educativo. Schieble inicialmente se resistió a firmar los papeles de adopción, pero aceptó después de que Paul y Clara prometieran pagar la educación universitaria de su hijo.

Paul Jobs, estadounidense de ascendencia alemana, trabajó como mecánico y posteriormente como vendedor de coches tras servir en la Guardia Costera estadounidense. Clara Jobs, de ascendencia armenia, trabajaba como contable, y juntos criaron a Jobs en California tras regresar del Medio Oeste. Su promesa de apoyar su educación se convirtió en un elemento clave del acuerdo de adopción.

El nombre Abdul Lateef Jandali

La afirmación viral de que el verdadero nombre de Jobs era Abdul Lateef Jandali se debe a los comentarios de su prima, Bassma Al Jandaly. Ella afirmó que este era su nombre de nacimiento antes de la adopción, escrito en árabe como عبد اللطيف الجندلي. Este detalle ha circulado ampliamente en línea, a menudo presentado como una identidad oculta o suprimida en lugar de como parte de un historial de adopción documentado.

Los registros disponibles confirman que el padre biológico de Jobs era Abdulfattah Jandali y que Jobs se llamó Steven Paul Jobs tras su adopción. No hay pruebas de que usara el nombre Abdul Lateef Jandali pública o legalmente tras su adopción.

Lo que sabemos con certeza

Jobs falleció el 5 de octubre de 2011 a causa de un paro respiratorio relacionado con un tumor, tras ser diagnosticado con un tumor neuroendocrino pancreático en 2003. En 2022, recibió póstumamente la Medalla Presidencial de la Libertad y se le atribuyen más de 450 patentes. Si bien el interés por sus antecedentes continúa, los hechos confirmados demuestran que Steven Paul Jobs era su nombre adoptado y legal, y las afirmaciones sobre su nombre "real" y "secreto" nunca fueron corroboradas.