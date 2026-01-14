Durante un concierto de su gira mundial, el rockero británico Yungblud detuvo su actuación tras ver a hombres entre el público acosando a mujeres y pidió a seguridad que los retirara. El video del momento, compartido en Reddit y redes sociales, muestra al cantante, cuyo nombre real es Dominic Harrison, interrumpiendo la actuación, identificando a los individuos y asegurándose de que fueran escoltados fuera del recinto. El video se difundió rápidamente en internet gracias a la reacción de los fans.

Yungblud, de 28 años, saltó a la fama a finales de la década de 2010 con temas enérgicos y que fusionaban géneros como "Parents", "Fleabag" y "I Think I'm OKAY". Lanzó su cuarto álbum de estudio, Idols , en junio de 2025, con sencillos como "Hello Heaven, Hello", "Lovesick Lullaby" y "Zombie", una balada pop-rock producida con la Orquesta Filarmónica de Londres que ha llamado la atención por su videoclip cinematográfico. Idols marcó su mayor proyecto hasta la fecha, y la primera parte del álbum debutó en el número 1 de las listas de éxitos del Reino Unido.

Este año, Yungblud ha estado de gira internacional, con conciertos en Australia, Norteamérica y Europa como parte de Idols - The World Tour . En 2026, tiene programados conciertos en estadios del Reino Unido e Irlanda, en ciudades como Dublín, Leeds, Londres y Mánchester, con la colaboración de bandas como The Molotovs. Además de las fechas en vivo, también ha anunciado conciertos íntimos y personales en Londres y Kingston en abril de 2026.