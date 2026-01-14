En el mundo de la televisión, Kiefer Sutherland es sinónimo de Jack Bauer, el héroe de mandíbula de granito de 24 que podría salvar el mundo en una sola tarde. Pero en las calles de Los Ángeles esta semana, el tiempo finalmente pareció agotarse para el actor de 59 años.

Sutherland fue arrestado en las primeras horas de la mañana del lunes 12 de enero de 2026, luego de una confrontación volátil con un conductor de viajes compartidos que dejó a los fanáticos y a los conocedores de la industria cuestionando el estado de su vida personal y profesional.

El incidente ocurrió poco después de la medianoche cerca de la intersección de Sunset Boulevard y Fairfax Avenue. Según un comunicado del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), los agentes llegaron al lugar y encontraron una situación que había escalado mucho más allá de una simple disputa por la tarifa.

"La investigación determinó que el sospechoso, posteriormente identificado como Kiefer Sutherland, ingresó a un vehículo de viaje compartido, agredió físicamente al conductor (la víctima) e hizo amenazas criminales hacia la víctima", confirmaron los funcionarios.

Sutherland fue arrestado bajo sospecha de amenazas criminales graves y posteriormente liberado bajo fianza de $50,000. Debe comparecer ante el tribunal el 2 de febrero.

La sombra de Jack Bauer: Kiefer Sutherland y el temor a un despido

Aunque afortunadamente el conductor no requirió atención hospitalaria, el arresto marca un punto bajo en lo que ha sido un período turbulento para la estrella ganadora del Emmy. Este último encontronazo con la ley, el primer arresto importante de Sutherland desde su condena por conducir bajo los efectos del alcohol en 2020, llega en un momento en el que ha sido inusualmente franco sobre las preocupaciones del envejecimiento en Hollywood .

En una entrevista reciente, el actor de The Lost Boys habló sobre la dura realidad del "despido profesional" después de una década de interpretar a uno de los personajes más dominantes en la historia de la televisión.

"Después de los 24, pensé que, de forma natural, se me presentarían un montón de oportunidades", admitió Sutherland durante una entrevista navideña. "Pero la verdad es que, si no creas esas oportunidades, simplemente no existen".

Confesó que su falta de planificación a largo plazo provocó importantes huecos en su agenda, un cambio que puede ser 'brutal' para un hombre que pasó diez años como el protagonista más estable de la pantalla chica.

De héroe global a pantomima de Tinsel Town

Las consecuencias humanas de este estancamiento profesional se han hecho cada vez más evidentes. Expertos sugieren que Sutherland ha estado "aceptando lo que sea" para mantenerse visible, lo que ha llevado a decisiones que han generado controversia en toda la industria.

Lo más notable es que su reciente aparición en la película navideña Tinsel Town, donde interpreta a una estrella de acción fracasada que viaja a Gran Bretaña para actuar en una pantomima de pueblo, ha sido vista por algunos como un caso trágico de la vida imitando al arte.

Aunque los críticos han criticado duramente la película, la actuación de Sutherland como un "niño perdido" que busca redención en North Yorkshire ha sido descrita por un productor como un intento "patético" de recalibrar su imagen.

"Pasó de ser el hombre en torno al cual las cadenas programaban sus horarios a competir en un mercado de streaming saturado", explicó una fuente de la industria. "Existe la sensación de que está pasando apuros cuando finalmente se acaba el tiempo".

Ya sea que este último arresto sea un síntoma de estos "temores de despido" o simplemente otro capítulo en la bien documentada historia de problemas legales de Sutherland, el camino por delante parece desalentador.

A medida que se acerca la fecha del juicio del 2 de febrero, el hombre que una vez salvó al mundo en 24 horas descubre que, en realidad, el tiempo es mucho más difícil de controlar.