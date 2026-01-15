El patrimonio de Michael Jackson se enfrentó a la ex "segunda familia" de la fallecida estrella del pop el miércoles en un tribunal de Beverly Hills, mientras los hermanos Cascio buscaban eludir un acuerdo previo y sacar a la luz pública las acusaciones de abuso sexual.

Frank, Aldo, Marie-Nicole, Dominic y Eddie Cascio afirman que Jackson los preparó y abusó de ellos durante décadas, comenzando a fines de los años 1980.

Los hermanos comparecieron junto a sus padres ante el tribunal para impugnar lo que describen como un "supuesto acuerdo" diseñado para mantener sus reclamos en secreto.

Según RollingStone , Marty Singer, en representación del patrimonio de Jackson, dijo al juez que la familia Cascio había firmado un acuerdo inicial en enero de 2020, que luego fue renegociado por "significativamente más dinero por adelantado".

La cantante argumentó que el intento de los hermanos de presentar una demanda pública ahora violaría las cláusulas de confidencialidad de ese acuerdo.

"Rechazamos categóricamente estas afirmaciones", dijo, refiriéndose a las acusaciones de que Jackson abusó de los cinco hermanos.

Singer también describió la acción legal actual de los Cascio como una "demanda de extorsión de 213 millones de dólares del verano pasado".

El abogado de la familia Cascio, Mark Geragos, respondió que el acuerdo no era válido porque los hermanos fueron presionados a firmarlo mientras aún procesaban el trauma de su presunto abuso.

"El proceso apresurado tuvo como objetivo, y de hecho lo hizo, aprovechar el shock y el trauma de los hermanos Cascio", dijo Geragos en los documentos judiciales.

Agregó que la sucesión tergiversó sus derechos y las consecuencias de rechazar el acuerdo.

Frank Cascio and siblings leaving Beverly Hills courthouse after tense hearing



They claim Michael Jackson sexually abused them as children



A judge signaled he was on verge of granting a petition from Jackson’s estate to compel arbitration pic.twitter.com/Vu5C7cU6zb — Nancy Dillon (@Nancy__Dillon) January 14, 2026

La familia Cascio impugna el patrimonio de Michael Jackson

Durante la audiencia, Geragos enfatizó que Jackson utilizó "condicionamiento psicológico" para mantener la lealtad y el secreto de los hermanos.

Aldo y Marie Cascio afirmaron en declaraciones que Jackson les ordenó esconderse de sus abogados durante las reuniones, incluidas aquellas con Geragos cuando representó a Jackson en el caso de abuso infantil de 2003.

"En ese momento, acepté las instrucciones de Michael sin cuestionarlas, pero en retrospectiva, quedó claro que nos estaba ocultando deliberadamente", escribió Aldo.

La disputa se intensificó después del documental de HBO de 2019 "Leaving Neverland", que detallaba las acusaciones de abuso de Wade Robson y James Safechuck.

Geragos dijo que la película impulsó a los hermanos a presentarse, rompiendo décadas de silencio.

Howard King, otro abogado de la familia, reveló que tiene 10 horas de testimonio jurado en video de los cinco hermanos que describen el presunto abuso en detalle, informó Billboard .

El juez Michael E. Whitaker no emitió un fallo inmediato, pero una decisión provisional sugirió que podría exigir un arbitraje, lo que podría impedir que los hermanos presenten una demanda pública. Uno de ellos se mostró visiblemente emocionado en el tribunal.

La familia Cascio ha indicado que apelará si el juez hace cumplir el arbitraje.

Los herederos continúan negando todas las acusaciones de mala conducta, manteniendo que la inocencia de Jackson fue defendida consistentemente y que cualquier acuerdo no fue una admisión de irregularidades.

Se ha programado una audiencia de seguimiento sobre el sellado de documentos para el 5 de marzo.