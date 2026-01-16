Lola Sheen ha hablado para negar las afirmaciones de que ha estado saliendo con el ex novio de su hermana Sami Sheen .

La hija menor de Charlie Sheen y Denise Richards recurrió a TikTok el 14 de enero para dejar las cosas claras.

"Nunca más me defenderé de mi hermana porque realmente no me importa", escribió Lola, de 20 años.

Pero no podía dejar pasar esto. Estoy soltera, no hablo con nadie y definitivamente no estoy saliendo con su exnovio. Es lo único que voy a compartir, porque esto es increíble.

Lola explicó que el hombre en cuestión había sido contratado por su madre, Denise Richards, para ayudar a cuidar a los perros de la familia y ayudar en la casa.

"Él ha estado trabajando para ella casi todos los días", dijo Lola, y agregó que finalmente se mudó a la casa, al otro lado del pasillo de la de ella, informó People .

"Hemos tenido algunas conversaciones porque es difícil ignorar por completo a alguien que está en la misma casa que yo ahora, lo cual NO fue mi elección", escribió.

Tenemos tipos de hombres completamente diferentes. No es una situación en la que quiera estar, pero realmente no tengo control hasta que Dios me proporcione un lugar diferente donde vivir.

Sami Sheen unveiled a shocking bombshell about her sister Lola Sheen. 👀

Click the link below for details. (📸: TIKTOK/INSTAGRAM/BRAVO) https://t.co/NXcF1X455U pic.twitter.com/Vi2A5EDaYc — OK! Magazine USA (@OKMagazine) January 14, 2026

Sami Sheen afirma que Lola vio a su ex a sus espaldas

Lola insistió en que las afirmaciones de Sami eran "una completa mentira" y acusó a su hermana de publicarlas en línea para poner a la gente en su contra.

Sami, de 21 años, hizo la acusación por primera vez en TikTok el 13 de enero, escribiendo: "Imagínate descubrir que tu hermana y tu exnovio se han estado viendo a tus espaldas todo el tiempo".

Según ENews , Sami agregó en un comentario que descubrió "más de 300 textos eliminados" entre Lola y el hombre.

Las tensiones entre las hermanas han sido altas durante meses, en parte debido a desacuerdos sobre cuestiones LGBTQ+.

Sami, que se identifica como LGBTQ+, denunció en junio de 2025 que Lola la había bloqueado después de una solicitud para asistir juntas a un evento del Mes del Orgullo.

"Espero de verdad que se recupere pronto", dijo Sami. "Ya no sé quién eres. Esta no eres tú. No nos criaron así, y me avergüenzo".

Lola, por su parte, dijo que nunca volvería a intentarlo con el ex de su hermana y enfatizó la dificultad constante de vivir bajo el mismo techo. "Jamás haría nada con el exnovio de mi hermana", afirmó.

Las hermanas, que también son hijas del actor Charlie Sheen y Denise Richards, no se hablan desde hace varios meses.

Richards confirmó en un episodio de marzo de 2025 de "Denise Richards & Her Wild Things" que las hermanas se habían saltado eventos familiares debido a su disputa.