Una larga disputa por la manutención infantil que involucra a Hunter Biden ha tomado un giro más conflictivo, con la madre de su hijo menor pidiendo a un tribunal que considere una pena de cárcel por presunto incumplimiento.

Lunden Roberts, la madre de la hija de siete años de Biden, ya no se limita a pedir cumplimiento financiero ; ha presentado una moción acusándolo de incumplir repetidamente los términos de su acuerdo de manutención infantil.

El atleta y autor de 34 años presentó una moción instando a un juez a encarcelar a Biden, de 55 años, hasta que detenga sus "payasadas" y respete los términos del acuerdo de manutención infantil por el que tanto se pelearon.

Según la moción presentada el martes 13 de enero de 2026, Roberts busca una sanción civil que haría que Biden sea retenido en el Centro de Detención del Condado de Independence.

¿El motivo? Una aparente negativa a adherirse a un acuerdo de 2023 que supuestamente brindaría seguridad a largo plazo a su hija, la marinera Joan Roberts.

Promesas incumplidas: El costo humano del acuerdo de manutención infantil

Para Navy, ahora de siete años, la disputa no se trata de terminología legal ni de "sanciones civiles", sino de un padre que aparentemente ha desaparecido. La moción describe una trayectoria emocional desgarradora para la joven.

Después de un período en el que padre e hija parecieron estar creando vínculos a través de llamadas telefónicas programadas, Biden supuestamente "hizo ghosting" a su hija en 2024. Según se informa, esta retirada coincidió con la publicación de las memorias de Roberts, Out of the Shadows , un libro que ella insiste no fue menospreciado ni ridiculizado por su expareja.

El impacto emocional llegó a su punto máximo en una reciente boda familiar. Navy, al darse cuenta de que su padre no estaría allí para acompañarla al altar ni para bailar con ella, quedó, según se informa, traumatizada.

En una conmovedora revelación de los documentos judiciales, la joven supuestamente le dijo a su madre que estaba "desesperada por llegar al cielo" para finalmente poder "estar con su padre", quien "vive lejos y está muy ocupado". Para Roberts, esta angustia es consecuencia directa de la incapacidad de Biden para mantener la relación que alguna vez afirmó valorar, tras haber declarado previamente que vivía con "culpa y remordimiento" por su ausencia.

Disparidad financiera: En busca de justicia para la Marina Joan Roberts

El quid de la cuestión legal de la nueva moción reside en lo que Roberts denomina las "payasadas" de Biden respecto al acuerdo de 2023. En virtud de dicho acuerdo, Roberts había hecho concesiones significativas: retiró su exigencia de que Navy usara el apellido Biden y aceptó reducir la ayuda mensual de 20.000 a 5.000 dólares.

A cambio, se esperaba que Biden destinara las ganancias de un número específico de sus pinturas a un fondo para el niño.

Sin embargo, Roberts ahora argumenta que Biden solo cumple con sus obligaciones cuando un tribunal lo obliga a actuar. Exige una reevaluación total de los niveles de apoyo, señalando un "cambio significativo" en los ingresos de Biden y una marcada disparidad en el estilo de vida entre Navy y su medio hermano, Beau.

"MC1 [Navy] ha comenzado a darse cuenta de que no tiene acceso al mismo estilo de vida que los otros hijos del Sr. Biden", afirma la moción, "y eso no es justo".

Mientras el tribunal evalúa la solicitud de encarcelamiento, el caso constituye un claro ejemplo de cómo la "dignidad y autoridad" de la ley están siendo puestas a prueba por una de las familias más examinadas del mundo.

Para Lunden Roberts, el objetivo es simple: garantizar que su hija ya no sea la nieta "no reconocida", sino una niña con la misma seguridad y presencia que cualquier otro Biden.