La actriz Hwang Shin-hye habló con franqueza sobre su familia durante una reciente aparición en televisión, revelando el accidente que le cambió la vida y que dejó paralítico a su hermano menor, y destacando su perseverancia a través del arte. Sus comentarios ofrecieron a los espectadores una mirada a un capítulo profundamente personal de su vida, a la vez que destacaron temas de resiliencia y apoyo familiar.

Los comentarios se hicieron durante la emisión del 14 de enero del programa de variedades de KBS1, "Let's Live Together", que contó con la participación de Hwang Shin-hye y sus compañeras madres solteras, Jang Yoon-jung y Jeong Ga-eun. El episodio se centró en las experiencias cotidianas e historias personales del elenco, lo que fomentó conversaciones íntimas.

Durante una charla sobre aficiones, Jang Yoon-jung mencionó que pinta. Hwang Shin-hye respondió contando la historia de su hermano. Al explicar su situación al panel, dijo: "Mi hermano menor también pinta. Tuvo un accidente a los 29 años, se lesionó el cuello y quedó paralizado. Por eso pinta con la boca. Pero es similar a las pinturas que dibuja Jang Yoon-jung". Sport Chosun reseñó sus comentarios, destacando el trabajo de su hermano como pintor con la boca y el pie.

Hwang Shin-hye compartió un momento personal que refleja su admiración y empatía por su hermano. Al describir su propio intento de comprender su experiencia, dijo: "Yo también me puse el cepillo en la boca, pero me costaba mucho sostenerlo". El comentario ilustró la dificultad física de la técnica y el respeto que siente por la dedicación de su hermano, según Sport Chosun.

La transmisión también reveló la obra de arte creada por la hermana menor de Hwang Shin-hye, Hwang Jeong-eon. El programa destacó la delicada pincelada y el extraordinario detalle de la pintura, considerando el método empleado. Naver informó que la obra sorprendió tanto a los espectadores como al elenco por su precisión y profundidad emocional.

Al descubrir la pintura, Jang Yoon-jung reaccionó visiblemente. Expresando su admiración al ver la obra terminada, dijo: "¡Dibujas muy bien!". Su respuesta reflejó el sentimiento generalizado en el estudio, ya que los participantes reconocieron la habilidad y el esfuerzo detrás de la obra, señaló Naver.

La historia de Hwang Shin-hye conmovió al público al enfatizar la perseverancia ante las dificultades. Al compartir la trayectoria de su hermano —desde un accidente devastador a los 29 años hasta encontrar expresión y propósito a través de la pintura—, destacó la fortaleza de su familia y el poder del arte como herramienta de resiliencia.

El episodio provocó reacciones cálidas de los espectadores, muchos de los cuales elogiaron su franqueza y la inspiración detrás del trabajo de su hermano.