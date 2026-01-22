Philip Collins, el legendario líder de Genesis y uno de los músicos más reconocidos de Gran Bretaña, ha generado nueva preocupación después de revelar que ahora necesita atención médica las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

La actualización se compartió durante una rara entrevista grabada en enero de 2026 en el Reino Unido, mientras rápidamente surgían preguntas sobre si la estrella de 74 años estaba muriendo.

La revelación se produjo mientras Collins reflexionaba sobre años de deterioro de su salud que transformaron su vida diaria y pusieron fin a su carrera de gira. Si bien la confesión fue contundente, el cantante no describió su condición como terminal, lo que dejó a sus fans con la duda de qué le depara el futuro y cómo la está afrontando ahora.

¿Se está muriendo Phil Collins?

Collins no ha declarado que se esté muriendo, a pesar de la gravedad de sus problemas de salud. Ha descrito su condición como difícil pero estable, basada en un daño físico a largo plazo más que en una enfermedad mortal.

En declaraciones al podcast Eras de la BBC, Collins comentó: "Han sido unos últimos años difíciles, interesantes y frustrantes. Pero ahora todo va bien". Sus comentarios buscaban explicar la tensión de los problemas médicos persistentes, más que señalar un declive hacia el final de la vida.

Gran parte de los problemas de salud de Phil Collins se remontan a una lesión medular sufrida en 2007, que le provocó daño nervioso permanente. Posteriormente, desarrolló pie pélvico, lo que le dejó sin sensibilidad en un pie, y desde 2015 depende de un bastón. Además, Collins se ha sometido a cinco operaciones de rodilla, y actualmente solo una de ellas funciona correctamente.

Su condición empeoró durante una estadía prolongada en el hospital cuando contrajo COVID-19, lo que causó complicaciones adicionales.

"Me contagié de COVID en el hospital. Mis riñones empezaron a fallar. Todo parecía converger al mismo tiempo", dijo Collins.

También reconoció que años de consumo excesivo de alcohol contribuyeron a sufrir problemas renales, aunque lleva sobrio más de dos años.

Collins ahora necesita atención domiciliaria las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Collins confirmó que su salud ahora requiere supervisión constante para controlar su medicación y su movilidad. Explicó que cuenta con una enfermera de tiempo completo que vive con él para garantizar que su plan de tratamiento se siga correctamente.

"Tengo una enfermera interna las 24 horas para asegurarme de que tomo mi medicación correctamente", declaró Collins durante la entrevista con la presentadora de la BBC Zoe Ball. Este acuerdo refleja la complejidad de su condición, más que una emergencia médica inmediata.

La movilidad sigue siendo un desafío diario. Collins dijo que aún puede caminar, pero solo con ayuda, usando muletas o algún otro soporte. Su rutina ahora se centra en la atención médica, el descanso y la recuperación, y controla cuidadosamente la mayor parte de su actividad física.

Los rumores previos de que estaba recibiendo cuidados paliativos fueron desestimados por su representante en julio de 2025 después de una cirugía de rodilla.

Phil Collins todavía quiere hacer música

A pesar de retirarse de las giras en marzo de 2022, Collins no ha descartado volver a la música. Su último concierto tuvo lugar el 26 de marzo de 2022 en el O2 Arena de Londres durante la gira de despedida de Genesis, " The Last Domino?" , donde actuó sentado mientras su hijo Nic Collins tocaba la batería.

En su documental de 2024 'Phil Collins: Drummer First', habló abiertamente sobre la pérdida de su habilidad para tocar la batería.

"He pasado toda mi vida tocando la batería. De repente, no poder hacerlo es un shock", dijo Collins.

Aun así, hay esperanza. En enero de 2026, Collins declaró que le gustaría volver al estudio si su salud se lo permitía. Reveló que aún queda material inacabado y sugirió que grabar de nuevo sigue siendo una posibilidad, incluso si la salud de Phil Collins sigue influyendo en su futuro.