Durante años, algunos compradores de Nueva Jersey notaron que algo raro al comprar Skims de Kim Kardashian. Sus recibos mostraban impuestos sobre la venta de ropa que, según la ley estatal, suele estar exenta de impuestos. Ahora, el estado afirma que esos clientes tenían razón.

Según Los Angeles Times , la marca de ropa interior moldeadora y cómoda de Kardashian, Skims, acordó pagar 200.000 dólares para resolver las acusaciones de que cobró indebidamente impuestos sobre las ventas a clientes de Nueva Jersey desde 2019 hasta 2024, anunciaron el martes funcionarios estatales.

El Fiscal General de Nueva Jersey, Matthew Platkin, afirmó que las prácticas de la compañía llevaron a los consumidores a pagar más de lo que legalmente debían, calificándolas de prácticas comerciales abusivas según las leyes estatales de protección al consumidor. El acuerdo se alcanzó en coordinación con la División de Asuntos del Consumidor del estado.

"Estamos responsabilizando a Skims porque su conducta perjudicó a los consumidores de Nueva Jersey al obligarlos a pagar más de lo que debían", dijo Platkin en un comunicado, y agregó que el estado no tolerará que las empresas acepten pagos ilegales de los residentes que trabajan duro.

Skims atribuyó el problema a un error técnico en su sistema de recaudación de impuestos sobre las ventas. Un portavoz de la compañía afirmó que el error fue involuntario y ya se ha corregido.

Según la orden de consentimiento presentada el 16 de enero, el estado inició su investigación después de recibir una queja formal de un consumidor a principios de 2024. Esa investigación siguió a años de quejas en línea, incluidas publicaciones en Reddit que datan de 2021, en las que los clientes de Nueva Jersey cuestionaron por qué se les cobraban impuestos por las compras de ropa.

Como parte del acuerdo, Skims ha comenzado a contactar a los clientes afectados y a emitir reembolsos completos por cualquier exceso de impuestos sobre las ventas recaudados. La empresa también deberá, durante los próximos cuatro años, hacer todo lo posible para garantizar que los reembolsos se procesen con la debida prontitud si se producen errores similares.

Skims fue fundada en 2019 por Kim Kardashian y su director ejecutivo, Jens Grede. Lo que comenzó como una marca online de venta directa al consumidor se ha convertido en una presencia minorista nacional, incluyendo una tienda insignia que abrió en West Hollywood en abril de 2025.

La empresa privada, que ha aprovechado el auge mundial del athleisure y la ropa moldeadora, fue valorada en 5.000 millones de dólares en noviembre.

En un comunicado, Skims afirmó que sigue comprometido con el cumplimiento y ha implementado medidas de seguridad adicionales para evitar problemas similares en el futuro.