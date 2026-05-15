Según un nuevo informe, Taylor Swift estaría llamando directamente a los invitados para darles detalles de su boda, que se mantiene en estricto secreto, con su prometido Travis Kelce, mientras la cantante organiza discretamente una ceremonia repleta de estrellas este verano en Estados Unidos.

Para ponerlo en contexto, los rumores sobre Taylor Swift y el ala cerrada de los Kansas City Chiefs han ido en aumento desde que la pareja confirmó su compromiso en agosto de 2025, y varios medios sugirieron que estaban planeando una boda lujosa a mediados de 2026. En los últimos meses, los fans han seguido de cerca todo, desde sus cenas familiares hasta sus elecciones de vestuario, interpretando cada aparición pública como una posible pista de que el gran día se acerca rápidamente.

Ni Swift ni Kelce han confirmado nada al respecto, por lo que todos los planes que se han difundido deben tomarse con cautela.

Los planes de boda de Taylor Swift se trasladan al mundo real.

Según informó TMZ el jueves 14 de mayo, Taylor Swift, de 36 años, está adoptando un enfoque inusualmente personal y discreto para la planificación de su boda . En lugar de enviar las tradicionales tarjetas de "reserva la fecha", la intérprete de "Fortnight" estaría llamando personalmente a sus amigos famosos para avisarles que están en la lista de invitados.

Fuentes anónimas afirman que Swift está decidida a mantener en secreto todos los detalles del evento, evitando filtraciones y especulaciones de los fans. Al parecer, a algunos invitados solo se les ha dicho que la ceremonia se celebrará "en algún momento de este verano", mientras que la fecha y el lugar exactos solo los conoce un círculo muy reducido.

Además, se dice que el equipo de Swift está ayudando a coordinar la comunicación, pero la ganadora del Grammy estaría gestionando personalmente al menos parte de la lista de contactos. Este nivel de control es notable incluso para los estándares de Swift. Siempre ha sido meticulosa con la forma y el momento en que se comunica con sus fans, pero en este caso, el objetivo principal parece ser mantener al público al margen hasta el último momento .

Como ya informó la revista Star , desde hace meses circulan rumores de una lujosa boda de verano, y algunos medios incluso apuntan a principios de julio de 2026. La pareja no ha confirmado públicamente ninguna de estas fechas. Sin una declaración oficial ni documentación legal, lo único seguro es que Swift y Kelce, ambos de 36 años, están comprometidos y que, evidentemente, están planeando la boda en privado.

Taylor Swift aviva los rumores de boda con su salida por Nueva York.

Si bien, según se informa, Swift está optando por un formato analógico para su lista de invitados, su reciente paseo por Nueva York ha tenido el efecto contrario, llevando la especulación en línea a un nuevo nivel.

A principios de mayo, Taylor Swift fue fotografiada camino al muy comentado restaurante italiano Via Carota en Manhattan para cenar con su amiga de toda la vida, Ashley Avignone. Llegó luciendo un conjunto completamente blanco: una blusa ajustada combinada con una falda plisada, tacones negros y un bolso a juego. Llevaba el cabello recogido en una coleta alta y relajada, suavizando lo que varios fans calificaron de inmediato como un look de "novia moderna".

El momento elegido para la salida fue clave. Tan solo unos días antes, Swift había regresado del Reino Unido tras pasar tiempo con Kelce. También se la había visto cenando en Nueva York con sus padres, Andrea y Scott Swift, y su hermano, Austin . Para un observador casual, se trataba de una serie de encuentros familiares bastante comunes. Para los fans en línea, acostumbrados a buscar patrones, fue suficiente para desencadenar una cuenta regresiva para la boda.

"Esto es demasiado, la boda es este fin de semana", escribió un fan debajo de las fotos de la aparición de Swift en Via Carota. Otro simplemente publicó: "Estoy totalmente a favor de lo que venga".

Estafadores, especulación y un círculo íntimo hermético.

Si Swift realmente está intentando que su boda con Taylor Swift sea lo más discreta posible, ya existen pruebas del vacío que crea su silencio. La cantante de música country Maren Morris reveló este mes que había recibido un mensaje de texto aparentemente falso invitándola a la boda de Swift y Kelce.

"Pensé: "Voy a bloquear esto"", bromeó Morris, de 36 años, durante una entrevista en SiriusXM el 4 de mayo, sugiriendo que los estafadores intentan aprovecharse de la popularidad enviando invitaciones falsas. Su experiencia ilustra por qué Swift podría estar optando por llamadas directas y verificables en lugar de invitaciones digitales que pueden falsificarse, reenviarse o venderse.

La pareja se ha mantenido en un silencio absoluto. En las últimas semanas, las redes sociales de Kelce se han centrado en el fútbol americano y sus compromisos publicitarios, mientras que Swift ha compaginado momentos a solas con Kelce y su familia con salidas nocturnas cuidadosamente planificadas en Nueva York. No ha habido sesión de fotos oficial de compromiso, ni anuncio público del lugar de la ceremonia, ni exclusivas para revistas nupciales.

Ese silencio deja a los fans con la duda, y obliga a los medios de comunicación a basarse en fuentes anónimas y conjeturas. Hasta que Swift o Kelce decidan lo contrario, todas las fechas, lugares y detalles de la lista de invitados que se han publicado siguen sin estar verificados y deben tomarse con cautela.

Aun sin datos concretos, la situación es innegable. Taylor Swift parece estar planeando una de las bodas de famosos más esperadas de la década, haciendo todo lo posible para que, por una vez, el mundo no la vea venir en tiempo real.