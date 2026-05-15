Pete Davidson y Elsie Hewitt anunciaron informalmente su separación, cinco meses después del nacimiento de su hija, poniendo fin a un breve pero mediático romance que ya había llamado la atención por el nombre elegido para la bebé. El exintegrante de Saturday Night Live, de 32 años, y Hewitt, de 29, habrían terminado su relación, pero siguen comprometidos con la crianza compartida de su hija, Scottie Rose.

La pareja confirmó la noticia a través de "fuentes cercanas a People" tras varias semanas de especulaciones sobre la tensión en la relación. La cuenta de chismes DeuxMoi había alimentado los rumores de ruptura a principios de mes con una noticia anónima que afirmaba que la pareja se había separado discretamente. Ni Davidson ni Hewitt han hecho declaraciones públicas, y los detalles disponibles hasta el momento se basan en fuentes anónimas, no en confirmaciones oficiales.

Un romance trepidante

Hewitt dio a luz a su hija el 12 de diciembre de 2025 , menos de un año después de que ella y Davidson fueran vinculados sentimentalmente por primera vez. El comediante y la modelo británica fueron vistos juntos por primera vez en marzo de 2025, cuando fueron fotografiados mostrándose cariñosos en Palm Beach, Florida, lo que marcó una relación que avanzó rápidamente para los estándares de las celebridades.

En julio de 2025, la pareja confirmó que esperaban un hijo. Davidson, quien anteriormente había tenido relaciones con Kim Kardashian y Ariana Grande, habló abiertamente en el estreno en Nueva York de su película de terror "The Home" sobre su deseo de ser padre. Dijo que había sido "mi sueño desde que era niño" y describió a Hewitt como "una de mis personas favoritas de todos los tiempos".

Una fuente citada por The US Sun afirmó que las exigencias del trabajo de Davidson influyeron en la ruptura. "Pete ha estado viajando mucho por trabajo, pero Elsie necesitaba más apoyo en casa tras el nacimiento de su hija", declaró la fuente. "Fue muy duro para él porque, obviamente, tiene que trabajar para ganarse la vida".

Una segunda fuente anónima afirmó que la ruptura se produjo recientemente e insistió en que la pareja está "centrada al 100% en Scottie". La misma fuente describió la separación como práctica, no dramática, y añadió que "encontrar la mejor solución para la crianza compartida es su máxima prioridad".

No se han hecho públicos documentos legales ni acuerdos de custodia. Sin declaraciones directas de ninguno de los padres ni de sus representantes, aún no está claro si comparten la custodia de forma informal o si planean un acuerdo más formal a través de los tribunales.

El apellido detrás de la historia

La separación tiene un peso emocional adicional debido al nombre que eligieron para su hija. Scottie recibió ese nombre en honor al padre de Davidson, Scott Davidson , un bombero de Nueva York que falleció en los atentados del 11 de septiembre de 2001. Para Davidson, cuyo dolor se ha reflejado a menudo en sus monólogos y en su trabajo televisivo, la elección tenía un profundo significado personal.

En una publicación anunciando el nacimiento de su hija, Hewitt la describió como "mi mejor obra hasta la fecha" y dijo estar "absolutamente rebosante de amor, gratitud e incredulidad". Este sentimiento contrastaba con la personalidad pública más reservada de Davidson, pero sugería que ambos compartían la misma ilusión por convertirse en padres.

Más tarde, Davidson expresó su deseo de ser "el padre que siempre soñé tener", un momento de sinceridad poco común que le otorgó mayor peso a sus palabras. Para alguien conocido por canalizar el dolor a través del humor, el comentario sonó menos a una estrategia publicitaria y más a una promesa personal.

La realidad de la paternidad reciente parece haber sido más compleja. Con uno de los miembros de la pareja viajando frecuentemente por trabajo en películas, presentaciones de comedia y compromisos profesionales, la tensión reportada en cuanto al apoyo en el hogar refleja una presión moderna común, solo que esta vez se manifiesta en público.

La ruptura también cierra otro capítulo en una relación que, desde fuera, parecía apuntar a algo más estable para Davidson tras una serie de romances muy escrutados. Desde su separación de Kim Kardashian, su vida amorosa ha sido un tema constante de interés para las celebridades.

Por ahora, el bebé, protagonista de la historia, es el único punto fijo. Más allá de eso, los detalles siguen siendo escasos, y hasta que Davidson, Hewitt o sus representantes se pronuncien públicamente, los motivos alegados para la separación deben considerarse sin confirmar.