Jeanette Dousdebes Rubio ha dedicado la mayor parte de la carrera política de su marido a algo poco común en Washington : mantenerse lo suficientemente visible como para apoyarlo, pero lo suficientemente discreta como para permanecer relativamente desconocida. Eso podría estar cambiando.

La esposa colombo-estadounidense del secretario de Estado Marco Rubio lo ha acompañado en dos eventos de gran relevancia en los últimos días: primero en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington y luego en el Vaticano, donde Rubio se reunió con el papa León XIV. Estas apariciones se producen en un momento en que Rubio, uno de los latinos más influyentes en la administración del presidente Donald Trump, vuelve a ser mencionado como un posible candidato republicano a la presidencia en 2028.

Nacida en Miami de padres inmigrantes colombianos, Dousbedes Rubio creció en el mundo bilingüe y bicultural del sur de Florida, criada principalmente por su madre: "Tengo seis hermanos: cuatro hermanas y dos hermanos. Mi mamá trabajaba mucho". Ha hablado públicamente sobre lo natural que fue crecer hablando español en Miami. "Hablo español, y es muy fácil mantener el idioma porque la mayoría de la gente en Miami habla español", dijo a la revista Flamingo en 2016. "Es una cultura muy divertida y muy rica".

Su historia de vida ha formado parte durante mucho tiempo de la narrativa política de Rubio: un cubanoamericano hijo de inmigrantes casado con una mujer colomboamericana, que crió a cuatro hijos en la misma zona de Miami donde comenzó su relación.

"Mi madre nos tuvo a mi hermana y a mí con mi padre. Luego se volvió a casar y tuve hermanastros y hermanastras de su familia. Después, mi madre y mi padrastro tuvieron un hijo juntos. En esta familia reconstituida, yo estoy en medio", añadió. "Se divorció de mi padrastro cuando yo era adolescente e intentó salir adelante como pudo. No tenía estudios, así que montó un negocio de importación y exportación. Hizo todo lo posible por proporcionar un entorno estable en la familia que tenía, aunque no siempre estuviera presente. Mi madre es una mujer muy fuerte."

Jeanette y Marco Rubio se conocieron en su adolescencia en West Miami. En una entrevista con ABC News durante la campaña presidencial de Rubio en 2016 , ella recordó que él se distinguía de los demás chicos que conocía. "Marco era diferente", dijo. "Tenía una profundidad que, para mí, fue lo que me impactó de él".

La pareja se casó en 1998 tras años de noviazgo y posteriormente tuvieron cuatro hijos. La carrera de Rubio lo llevó desde la política local de Florida hasta el Senado de los Estados Unidos, la campaña presidencial de 2016, la atención nacional y, ahora, al centro del equipo de política exterior de Trump.

Antes de convertirse en esposa de un político, Jeanette trabajó como cajera de banco, estudió en el Miami Dade College y fue animadora de los Miami Dolphins durante una temporada en 1997. Ese detalle la ha acompañado durante años, a menudo utilizado como un resumen en perfiles, pero apenas refleja el papel público que posteriormente se labró en Florida.

Su labor más destacada se ha centrado en la filantropía y la defensa contra la trata de personas. En 2020, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, nombró a Jeanette Rubio miembro del Consejo Estatal contra la Trata de Personas , un organismo encargado de coordinar la respuesta de Florida a este problema. DeSantis la reeligió en 2022.

Ese trabajo le brindó una identidad pública independiente de las campañas de su esposo. Además, encajaba con la imagen que había cultivado durante años: católica, centrada en la familia, cautelosa ante la atención pública y más cómoda en roles orientados al servicio que en la lucha diaria de la política nacional.

Sin embargo, la atención mediática la está encontrando.

En las últimas dos semanas, la pareja ha estado en el centro de la atención mediática. Los fotógrafos de la Casa Blanca captaron a los Rubio en la Casa Blanca tras el ataque en el hotel Washington Hilton. El jueves, Jeanette Rubio apareció junto a su esposo en el Vaticano. Reuters la fotografió en el patio de San Dámaso después de que Rubio se reuniera con el Papa León XIV el 7 de mayo de 2026. Otra imagen de Reuters mostró a la pareja llegando juntos a la reunión en el Vaticano.

La visita al Vaticano tuvo un gran peso diplomático. Rubio se reunió con el Papa Francisco tras las tensiones entre la administración Trump y el pontífice. Según Reuters, el encuentro tuvo como objetivo reafirmar los lazos entre Estados Unidos y la Santa Sede. La agencia ANSA informó que Rubio publicó fotos de la reunión, incluyendo una con Jeanette, y escribió: "Me reuní con el Papa para subrayar nuestro compromiso compartido con la promoción de la paz y la dignidad humana".

El resurgimiento de la atención mediática de Jeanette Rubio es significativo, dado el rápido ascenso de su esposo. Rubio, secretario de Estado, se ha convertido en uno de los defensores públicos más destacados de la administración. Su reciente comparecencia ante la Casa Blanca desató especulaciones sobre una posible candidatura presidencial en 2028, y el Wall Street Journal informó que su presencia en la sala de prensa avivó los rumores sobre su futuro.

Un nuevo vídeo de Rubio, con un estilo similar al de su campaña electoral, aumentó las especulaciones sobre una posible candidatura presidencial, al señalar que su mensaje optimista del "sueño americano" destacaba entre los actuales precandidatos republicanos.

Para quienes intentan comprender a Jeanette Rubio, la clave está en que no es una figura social tradicional de Washington. Es una mujer colombo-estadounidense criada en Miami cuya vida pública ha estado marcada por el matrimonio, la maternidad, la fe, la filantropía y las complejas exigencias de estar casada con uno de los políticos republicanos más ambiciosos de su generación.

Rara vez ha buscado la palabra. Pero a medida que Marco Rubio resurge como una figura republicana nacional con posibles ambiciones presidenciales, Jeanette Rubio se está convirtiendo en parte del lenguaje visual de ese ascenso: en la alfombra roja, en el Vaticano, a su lado.