Brian Hickerson, exnovio de Hayden Panettiere, habla públicamente sobre su problemática relación antes del lanzamiento de sus memorias, afirmando que el libro puede servir como una valiosa lección para las personas acusadas de abuso.

En entrevistas publicadas antes del lanzamiento de las memorias de Panettiere, "This Is Me: A Reckoning" (Esta soy yo: Un ajuste de cuentas), Hickerson admitió que le resultó difícil leer sobre su comportamiento pasado, pero dijo que cree que esas historias son importantes para que otros las conozcan.

"Me arrestaron por abusar de ella", dijo Hickerson durante una entrevista con TMZ . "No culparía a sus amigas por estar enojadas conmigo".

La relación entre Panettiere y Hickerson comenzó a verse envuelta en 2018. Posteriormente, se convirtió en el centro de varios casos de violencia doméstica. En 2019, Hickerson fue arrestado tras un presunto incidente con la actriz. En 2020, fue arrestado nuevamente tras otro altercado. Más tarde, se declaró culpable de los cargos por delito grave, cumplió condena en prisión, recibió libertad condicional y se le impuso una orden de alejamiento de cinco años que le prohíbe acercarse a Panettiere.

Hickerson habló abiertamente sobre un incidente descrito en sus memorias que, según se dice, esperaba que no apareciera en el libro. Según él, el pasaje detalla un momento en el que, estando ebrio, amenazó a Panettiere con un teléfono.

"Hay una historia en la que estaba borracho", recordó. "Dije: 'Te doy 10 segundos para que corras lo más rápido que puedas antes de que te lo tire'".

Hayden Panettiere's ex Brian Hickerson tells @CharlieNeff that reading about his abusive relationship in her upcoming memoir was brutal, but to this day, he still misses her. pic.twitter.com/e2EfdtBKNO — TMZ (@TMZ) May 12, 2026

El exnovio de Hayden Panettiere admite: "Lo hice".

Aunque el recuerdo era doloroso, Hickerson admitió que la historia merecía ser contada.

"¿Quién quiere leer algo así sobre sí mismo?", dijo. "Pero hay que ser vulnerable, y yo lo hice".

Las memorias, que se publicarán el 19 de mayo, se centran en las luchas personales de Panettiere, incluyendo el maltrato doméstico, la adicción y la vida bajo los focos. Sorprendentemente, Hickerson elogió el libro y animó a leer las secciones que tratan sobre la violencia doméstica.

"Creo que todo el mundo debería leerlo", dijo, y añadió que historias como la de Panettiere pueden ayudar a otros a reconocer comportamientos abusivos a una edad más temprana, según informó la revista US Magazine .

Hickerson también reflexionó sobre la escasa información que recibió sobre violencia doméstica durante su infancia. Sugirió que haber aprendido sobre relaciones saludables a una edad más temprana podría haber cambiado su comportamiento.

"Lo que más me preocupa de la violencia doméstica es que creo que no se enseña lo suficientemente pronto en la vida", explicó. "Quizás si lo hubiera hecho a una edad temprana, tal vez no habría hecho lo que hice".

A pesar de su dolorosa historia, Hickerson afirmó que él y Panettiere ahora comparten un "respeto mutuo". Añadió que ha estado asistiendo a terapia y a reuniones de Alcohólicos Anónimos, mientras continúa trabajando en su desarrollo personal.