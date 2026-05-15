El rey Carlos se habría sometido a un tratamiento contra el cáncer "de vanguardia" y "muy, muy caro", que combina la inmunoterapia con fármacos experimentales de ARN , afirmó un editor de la realeza en Londres el 30 de abril, lo que plantea nuevas preguntas sobre el pronóstico a largo plazo del monarca y hasta qué punto ha mejorado su salud.

La noticia llegó tras más de dos años de información reservada por parte del Palacio de Buckingham, que anunció en 2024 que al rey Carlos se le había diagnosticado un tipo de cáncer no especificado. En aquel momento, los funcionarios se negaron a revelar el tipo o la etapa de la enfermedad, limitándose a decir que se había detectado precozmente y que el rey continuaría con una agenda pública reducida mientras recibía tratamiento bajo supervisión médica.

En declaraciones al podcast Daily Beast al término de la visita de cuatro días del rey y la reina Camilla a Estados Unidos, el editor de la sección de la realeza, Tom Sykes, afirmó que existía un optimismo moderado en los círculos de alto nivel sobre la buena respuesta de la monarca. Según Sykes, la soberana de 77 años fue tratada con "una combinación increíblemente novedosa y muy, muy costosa de inmunoterapia y fármacos de ARN: un tratamiento experimental de vanguardia".

Ninguno de esos detalles ha sido confirmado por el Palacio, por lo que deben tomarse con cierta cautela.

Sykes fue más allá, afirmando que los médicos estaban "increíblemente impresionados por la eficacia del tratamiento" y que fuentes internas creían que había "un gran optimismo de que [Carlos] pueda seguir así durante muchos, muchos años más". Sus comentarios se produjeron tras un viaje visiblemente exigente a Estados Unidos, durante el cual el rey cumplió con una serie de compromisos y, según Sykes, parecía "lleno de energía" en lugar de agotado.

Tratamiento del cáncer en el Hospital King Charles: Del diagnóstico público a la fase de "precaución".

Para contextualizar, el rey Carlos reveló públicamente su diagnóstico de cáncer a principios de 2024, una confesión inusualmente franca para un monarca británico. La revelación desató una oleada de especulaciones sobre la sucesión y el papel del príncipe Guillermo, pero el Palacio insistió en que el rey mantenía una actitud totalmente positiva respecto a su tratamiento.

Desde entonces, la información se ha difundido con moderación. En un mensaje pregrabado para el programa Stand Up To Cancer de Channel 4, emitido en diciembre de 2025, el Rey afirmó que un diagnóstico precoz y una intervención eficaz permitieron reducir su tratamiento el próximo año. Calificó ese momento como una bendición personal y una muestra de los avances en la atención oncológica, añadiendo que esperaba que su experiencia sirviera de aliento al 50 % de la población que recibirá un diagnóstico de esta enfermedad en algún momento de su vida.

Aun así, el Palacio evitó la palabra "remisión". Un portavoz declaró que el Rey había "respondido excepcionalmente bien al tratamiento" y que sus médicos estaban pasando a una "fase de precaución", con un seguimiento continuo para "proteger y priorizar su recuperación". En otras palabras, mejor, pero aún no recuperado.

Frente a ese lenguaje tan cauteloso, las declaraciones de Sykes sobre terapias experimentales de ARN resultan inevitablemente más audaces que cualquier cosa que las autoridades hayan respaldado. Los fármacos oncológicos basados en ARN aún se encuentran en gran medida en fase de ensayos clínicos y, si su relato es correcto, situaría al Rey entre un pequeño grupo de pacientes con amplios recursos que tendrían acceso a las opciones más avanzadas disponibles.

Ninguna de las declaraciones públicas del Palacio confirma esos detalles, y no ha habido ninguna verificación médica independiente.

¿El rey Carlos está libre de cáncer? El monarca habla abiertamente sobre los efectos secundarios.

Las especulaciones sobre si el rey Carlos está ahora libre de cáncer se han intensificado a medida que ha retomado sus compromisos públicos y sus viajes al extranjero. Sin embargo, no existe confirmación oficial de que la enfermedad haya desaparecido o de que haya entrado en remisión, y sin un comunicado médico de su equipo, cualquier afirmación definitiva es mera conjetura.

Lo que está claro es que el Rey ha empezado a hablar con más franqueza sobre las realidades prácticas del tratamiento. Durante una visita al Centro Oncológico Guy's de Londres el 11 de mayo, para conmemorar el 300 aniversario del Hospital Guy's y conocer las nuevas investigaciones realizadas con el King's College de Londres, se sentó con pacientes y médicos en lo que se presentó como un encuentro profesional, pero que en ocasiones tuvo un tono más personal.

Cuando el paciente Raymond Burgess explicó que la quimioterapia le había dejado un sabor desagradable en la boca, el monarca no recurrió a frases hechas. "Es un sabor metálico horrible", respondió, según The Telegraph . "No ayuda precisamente a comer". Para un rey que ha dedicado décadas a cultivar la discreción, esa pequeña confesión tuvo un gran significado.

El personal del centro también le mostró cómo se utilizan la inteligencia artificial y los robots quirúrgicos en el tratamiento moderno del cáncer, una curiosa coincidencia con los rumores sobre su propio tratamiento "novedoso". El Palacio no vinculó su visita con ningún fármaco o ensayo clínico específico, y no se hicieron más comentarios sobre las terapias de ARN.

Tras bambalinas, la enfermedad del rey sigue generando tensiones en la familia real. Según Sykes , el rey Carlos y el príncipe Guillermo siguen divididos sobre cómo gestionar la situación del príncipe Harry. El rey se inclina en privado por algún tipo de reconciliación, mientras que el príncipe de Gales se muestra más inflexible. Si la salud del monarca mejora, esto podría fortalecer su posición en estos debates, reduciendo la presión inmediata para preparar una transición.