Las luces se apagan, las cámaras se mueven y, de repente, una actuación de tres minutos se convierte en un test de Rorschach nacional. Bad Bunny se ha labrado una carrera rechazando cajas ajenas, pero a la mañana siguiente de su actuación en el medio tiempo del Super Bowl , la misma pregunta de siempre volvió a la palestra: ¿Cuál es su orientación sexual?

Es un ritual aburrido, esta lucha por convertir a una estrella del pop en un sello. Y dice más del público que del artista.

La extravagancia de Bad Bunny —brillo, arrogancia, delicadeza, la deliberada confusión sobre las expectativas de género— ha sido interpretada durante mucho tiempo por algunos en internet como una invitación a la especulación. The Tab señala que cuando un artista se desvía de las normas de género, suelen surgir rumores sobre su sexualidad, señalando a Shawn Mendes, Harry Styles y Billie Eilish como ejemplos recientes del mismo fenómeno. Bad Bunny, argumentan, ha estado "abrazando la feminidad sin complejos", incluso vistiendo drag para un video musical y sin reparos en besar a un hombre.

Luego llegó la atención del Super Bowl, magnificándolo todo a la vez. CNBC describió la actuación de Bad Bunny en el entretiempo como "rebosante de salsa y reggaetón" e informó que la cerró con su éxito "DtMF". The Tab afirma que la actuación lo atrajo aún más al foco de atención, reavivando el ya conocido revuelo sobre cuestiones sexuales.

Bad Bunny y la máquina de rumores que no cesa

Seamos directos: la vestimenta, la puesta en escena y la extravagancia no revelan la sexualidad de alguien. No es mojigatería; es la realidad: la gente actúa, juega, provoca, y nada de eso es una declaración jurada sobre a quién le gusta.

Lo impactante de este momento es la rapidez con la que la curiosidad se transforma en derecho. Toda la imagen pública de Bad Bunny se basa en la libertad: el derecho a experimentar, a coquetear con la masculinidad y la feminidad, a ser descuidado en público sin ser declarado un símbolo por desconocidos que nunca lo han conocido.

Bad Bunny said GAY RIGHTS https://t.co/G3EyJ13hMg — Bones (@CybrTwnk) February 9, 2026

Y, sin embargo, siempre hay un subconjunto de comentaristas que tratan la no conformidad de género como una confesión o una amenaza, dependiendo de cuánta de su propia inseguridad hayan traído a la fiesta de espectadores.

Bad Bunny también ha sido ampliamente presentado como un aliado LGBTQ+, lo que, para algunos, parece intensificar la exigencia de que "se explique". Esta exigencia a menudo se disfraza de fanatismo, pero puede derivar en algo más duro: la insistencia en que la ambigüedad es inaceptable, que la fluidez es una evasiva, que uno debe elegir un equipo y mantenerse en él para la comodidad de los demás.

Palabras de Bad Bunny sobre la sexualidad, en un lenguaje sencillo

Bad Bunny ya ha abordado este tema antes, y con una reflexión mucho mayor de la que merece la economía del chisme. En una entrevista de 2020 con Los Angeles Times, rechazó la idea de que la sexualidad deba ser un titular determinante.

"No me define", dijo. "Al final, no sé si dentro de 20 años me gustará un hombre. Nunca se sabe en la vida. Pero ahora mismo soy heterosexual y me gustan las mujeres".

Eso no es una presentación pública organizada para recibir aplausos; es una negativa a entregar el timón. Además, deja muy poco margen para que cualquier otra persona declare, con falsa certeza, lo que es o no es.

Ricky Martin made a surprise appearance during Bad Bunny's #SuperBowl Halftime Show. pic.twitter.com/MEZKRZ72fq — Pop Crave (@PopCrave) February 9, 2026

En cuanto al historial de relaciones, The Tab informa que Bad Bunny solo ha salido públicamente con mujeres, incluida su novia de la universidad Carliz De La Cruz (2011 a 2017), una relación de cinco años con la influencer Gabriela Berlingeri y luego una relación con Kendall Jenner que duró hasta 2024. The Tab también cita a una fuente de Entertainment Tonight que describe que Jenner y Bad Bunny "lentamente comenzaron a desvanecerse" y que ambos "sabían de antemano que probablemente no sería una relación para siempre".

Si buscas una respuesta clara —una palabra, una etiqueta, una etiqueta definitiva—, Bad Bunny ya te ha dicho que no has entendido nada. Y quizás esa sea la única lección sincera del ruido posterior al descanso: a veces, lo más radical que puede hacer una estrella mundial es negarse a simplificar.